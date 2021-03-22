Друга дружина Брюса Вілліса привітала його з 12 річницею шлюбу (фото)

Шанувальники актора називали Емму Гемінг молодою копією Демі Мур і не вірили в серйозність її почуттів до старшого на 23 роки чоловіка.

42-річна акторка, модель і бізнесвумен Емма Гемінг, дружина 66-річного голлівудського "міцного горішка" Брюса Вілліса, зворушливо привітала його з 12-ми роковинами шлюбу, опублікувавши фотографію в соцмережі Instagram.

На знімку вона стоїть в обіймах із чоловіком, немов намагаючись щось шепнути йому на вухо, а він посміхається. У підписі до фотографії вона зазначила, що шлюб з актором не завжди був безхмарним, однак це не вплинуло на її почуття.

"Я дійсно люблю цього хлопця до Місяця і назад! Хоча бували часи, коли мені хотілося б взяти його на Місяць, висадити і повернутися без нього! Ось як виглядають 12 років шлюбу, правда? У нас була неабияка частка злетів і розчарувань. Але він мій чоловік. Немає нікого, з ким я хотіла б пройти через цю божевільну річ під назвою шлюб, ніж з ним. Він моя сім'я, він дав мені сім'ю (і навіть більше), про яку я мріяла, і я люблю його до глибини душі. З 12-річчям, мій солодкий!", — йдеться у підписі.

У ЗМІ розповідали про те, що Емма з дитинства була палкою прихильницею актора, його постери прикрашали її кімнату. Їхнє перше знайомство, за однією з версій, відбулося під час кастингу для зйомок у картині "Ідеальний незнайомець". Дівчина нібито вирушила туди, щоб на власні очі побачити кумира, проте потрапила в картину.

За іншою версією, актор і модель зіткнулися на виході зі спортзалу, і Вілліс відразу ж звернув на неї увагу. Однак на той момент в Емми був молодий чоловік. Коли пара розлучилася, Брюс вирішив скористатися моментом і підкорив серце красуні.

Їй не тільки вдалося приручити знаменитість, а й подружитися з його колишньою дружиною Демі Мур, а також дітьми чоловіка від шлюбу з нею. Зараз вони часто проводять спільні відпустки і навіть всі разом були на карантині.

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Свого часу над Еммі насміхалися, кажучи, що вона виграла конкурс молодих двійників Демі Мур, оскільки та дуже схожа на акторку, проте істотно молодша. Незважаючи на всі нападки тролів, за 12 років шлюбу Емма та Брюс показали всім, що їхні почуття серйозні та надовго. У пари підростають дві дочки — 8-річна Мейбел і 6-річна Евелін.

Нагадаємо, Брюс Вілліс повернувся до ролі Джона Макклейна для реклами акумуляторів. Відповідним відео в соцмережі поділилася його дочка Румер.