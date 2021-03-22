Скончалась Эльза Перетти, одна из самых известных дизайнеров Tiffany & Co и "королева" "Студии 54"

До карьеры ювелирного дизайнера Эльза работала моделью Холстона и позировала Хельмуту Ньютону

В 80 лет умерла одна из самых известных ювелирных дизайнеров ХХ века – Эльза Перетти, которая создала культовые украшения для компании Tiffany & Co. Об этом пишет Vogue.

В последние года Эльза жила в небольшой деревне Сан-Марти-Велл возле Барселоны, Испания, восстановлением которой занималась последние 30 лет. Она скончалась во сне.

Эльза Перетти родилась во Флоренции, Италия, в семье богатых и консервативных родителей нефтяных магнатов, она получила образование в Риме и Швейцарии. В 20 лет Перетти переехала в Барселону и начала работать моделью. Ее семье это не понравилось и будущего дизайнера лишили содержания. Однако она полностью погрузилась в богемную жизнь и познакомилась со множеством художников, в том числе и с Сальвадором Дали.

Вскоре она перебралась в Нью-Йорк, где начала работать моделью для ведущих дизайнеров, включая Холстона, который впоследствии стал ее близким другом.

"Я приехала с синяком под глазом от моего любовника, который не хотел, чтобы я уходила", — рассказывала Перетти в интервью Vanity Fair в 2014 году. Именно Холстон познакомил ее с ювелирами Tiffany & Co, после того, как заметил интерес Эльзы к созданию украшений. Она иногда надевала их на показы и продавала другим моделям и дизайнерам.

[ + – ] Портрет Эльзы Перетти работы Хельмута Ньютона

Сотрудничество Перетти и Tiffany началось в 1974 году и продолжалось около 50 лет. За то время она создала более 30 коллекций и контролировала процесс изготовления каждой из них. Первая коллекция, созданная Перетти, была раскуплена в первый же день. Серебро стало синонимом роскоши, а женщины обратили внимание на легкость и минимализм в дизайне, который делал украшения женственными и бесконечно изящными. Именно Эльзе принадлежит идея коллекции Bone Cuff – ее браслеты будто плавились на коже и обволакивали запястья. Перетти была большой поклонницей всего естественного и живого и привносила это в свой дизайн. "Прикосновение имеет важное значение. Я черпаю вдохновение в тактильных ощущениях", — говорила Эльза.

[ + – ] Лайза Минелли в браслетах дизайна Перетти [ + – ] Софи Лорен в браслете дизайна Перетти

Также она создала ожерелья-фасолины, подвески в виде сердечек и подвески-капли. Перетти говорила, что "нового дизайна не существует, потому что хорошие линии и формы вечны". Невольно она совершила революцию — женщины начали покупать себе ее минималистичные украшения сами, не дожидаясь, пока их подарят.

[ + – ] Украшения дизайна Эльзы Перетти/Фото: Tiffany & Co [ + – ] Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"

В Нью-Йорке она стала завсегдатаем культового ночного клуба "Студия 54", дружила с Энди Уорхолом и Лайзой Минелли. Ее называли "королевой" "Студии 54", потому что она не пропускала ни одной вечеринки. В то время, признавалась Эльза, она выживала на икре, кокаине, водке и сигаретах.

Ее украшения Tiffany с 2009 года составляли около 10% всех продаж компании. В 2012 году компания выплатила ей 47,3 миллиона долларов за лицензию на ее дизайн еще на 20 лет и продолжила с ней сотрудничество. Тогда Эльзе было 72 года.

О ее творениях Лайза Миннелли говорила, что они были "чувственными и сексуальными", а также отличались от всего, что было создано ювелирами ранее.

Творения Эльзы Перетти сегодня хранятся в Британском музее в Лондоне, Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Музее изящных искусств в Бостоне и Музее изящных искусств в Хьюстоне. Помимо ее прогрессивных ювелирных работ в наследство миру достался благотворительный фонд.

[ + – ] Эльза Перетти [ + – ] Эльза Перетти/Все фото: Vogue

В Fashion Institute of Technology была создана особая именная кафедра в честь Эльзы. В 2001 году она стала доктором искусств.

"Свободный, сильный, отважный провидец. Ее пример останется в памяти навечно", — так простился с Эльзой фонд, основанный ею.