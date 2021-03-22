Померла Ельза Перетті, одна з найвідоміших дизайнерів Tiffany & Co і "королева" "Студії 54"

До кар'єри ювелірного дизайнера Ельза працювала моделлю Холстона і позувала Хельмуту Ньютону

У 80 років померла одна з найвідоміших ювелірних дизайнерів ХХ століття — Ельза Перетті, яка створила культові прикраси для компанії Tiffany & Co. Про це пише Vogue.

В останні роки Ельза жила в невеликому селі Сан-Марті-Велл біля Барселони, Іспанія, відновленням якого займалася останні 30 років. Вона померла уві сні.

Ельза Перетті народилася у Флоренції, Італія, у сім'ї багатих і консервативних батьків нафтових магнатів, вона отримала освіту в Римі і Швейцарії. У 20 років Перетті переїхала в Барселону і почала працювати моделлю. Її родині це не сподобалося і майбутнього дизайнера позбавили коштів. Однак вона повністю занурилася в богемне життя і познайомилася з безліччю художників, у тому числі і з Сальвадором Далі.

Незабаром вона перебралася в Нью-Йорк, де почала працювати моделлю для провідних дизайнерів, включаючи Холстона, який згодом став її близьким другом.

"Я приїхала з синцем під оком від мого коханця, який не хотів, щоб я йшла", — розповідала Перетті в інтерв'ю Vanity Fair у 2014 році. Саме Холстон познайомив її з ювелірами Tiffany & Co, після того, як помітив інтерес Ельзи до створення прикрас. Вона іноді одягала їх на покази і продавала іншим моделям і дизайнерам.

[ + – ] Портрет Ельзи Перетті роботи Хельмута Ньютона

Співпраця Перетті і Tiffany почалася в 1974 році і тривала близько 50 років. За той час вона створила понад 30 колекцій і контролювала процес виготовлення кожної з них. Перша колекція, створена Перетті, була розкуплена в перший же день. Срібло стало синонімом розкоші, а жінки звернули увагу на легкість і мінімалізм у дизайні, який робив прикраси жіночними і нескінченно витонченими. Саме Ельзі належить ідея колекції Bone Cuff — її браслети ніби плавилися на шкірі і обволікали зап'ястя. Перетті була великою прихильницею всього природного і живого і додавала це у свій дизайн. "Дотик має важливе значення. Я черпаю натхнення в тактильних відчуттях", — говорила Ельза.

[ + – ] Лайза Мінеллі в браслетах дизайну Перетті [ + – ] Софі Лорен у браслеті дизайну Перетті

Також вона створила намисто-квасолини, підвіски у вигляді сердечок і підвіски-краплі. Перетті говорила, що "нового дизайну не існує, тому що хороші лінії і форми вічні". Мимоволі вона зробила революцію — жінки почали купувати собі її мінімалістичні прикраси самі, не чекаючи, поки їх подарують.

[ + – ] Прикраси дизайну Ельзи Перетті/Фото: Tiffany & Co [ + – ] Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс у великому місті"

У Нью-Йорку вона стала завсідником культового нічного клубу "Студія 54", дружила з Енді Ворхолом і Лайзою Мінеллі. Її називали "королевою" "Студії 54", тому що вона не пропускала жодної вечірки. У той час, зізнавалася Ельза, вона виживала на ікрі, кокаїні, горілці і сигаретах.

Її прикраси Tiffany з 2009 року становили близько 10% всіх продажів компанії. У 2012 році компанія виплатила їй 47,3 мільйонів доларів за ліцензію на її дизайн ще на 20 років і продовжила з нею співпрацю. Тоді Ельзі було 72 роки.

Про її творіння Лайза Міннеллі говорила, що вони були "чуттєвими і сексуальними", а також відрізнялися від усього, що було створено ювелірами раніше.

Творіння Ельзи Перетті сьогодні зберігаються в Британському музеї в Лондоні, Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, Музеї образотворчих мистецтв у Бостоні і Музеї образотворчих мистецтв у Х'юстоні. Крім її прогресивних ювелірних робіт, у спадок світу дістався благодійний фонд.

[ + – ] Ельза Перетті [ + – ] Ельза Перетті/Всі фото: Vogue

У Fashion Institute of Technology була створена особлива іменна кафедра на честь Ельзи. У 2001 році вона стала доктором мистецтв.

"Вільний, сильний, відважний провидець. Її приклад залишиться в пам'яті надовго", — так попрощався з Ельзою фонд, заснований нею.