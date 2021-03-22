Мартин Скорсезе снимет сериал о жизни знаменитого боксера Майка Тайсона

Роль Тайсона исполнит Джейми Фокс

Джейми Фокс сыграет знаменитого боксера Майка Тайсона в новом биографическом мини-сериале. Его режиссером и исполнительным продюсером станет Мартин Скорсезе, сообщает Variety.

Слухи о том, что Скорсезе собирается экранизировать жизнь боксера Майка Тайсона, ходили уже давно. Однако изначально это должен был быть фильм. Теперь знаменитый режиссер заявил, что это будет сериал. Пока только известно, что называться он будет лаконично: "Тайсон", а главную роль в нем исполнит Джейми Фокс, известный по ролям в фильмах "Джанго освобожденный" и "Штурм Белого дома".

Пока неизвестно, на каком стриминговом сервисе будет демонстрироваться будущий сериал, однако желающие его показать точно найдутся. Сериал будет охватывать всю жизнь знаменитого боксера. И сам он уже сообщил, что очень "воодушевлен".

[ + – ] Майк Тайсон в зените славы

"Я давно хотел рассказать свою историю, я вернулся на ринг, мои фанаты взволнованы – это идеальный момент. Я с нетерпением жду сотрудничества с Мартином и со всей командой", — сообщил Майк Тайсон.

Джейми Фокс, в свою очередь, заявил, что давно готовился к этой роли, даже когда речь шла о фильме и уже хочет приступить к съемкам.

Надо отметить, что это второй сериал о жизни Тайсона, который будет сниматься в ближайшее время. Канал Hulu объявил, что заказал мини-сериал из восьми серий несколько дней назад, но боксер уже заявил, что он категорически против этого проекта и не будет участвовать в нем даже в качестве консультанта.

Майк Тайсон стал знаменитостью, когда в 1986 году в возрасте 20 лет стал самым молодым чемпионом в супертяжелом весе в истории бокса. Он оставался легендой ринга на протяжении многих лет, пока не был дисквалифицирован после скандального боя с Эвандером Холифилдом в 1997 году. Тогда Майк сильно укусил его за ухо. Через два года его лицензию восстановили.

Боксерская карьера Тайсона сопровождалась громкими скандалами. В 1992 году его признали виновным в изнасиловании и отсидел три года. Всего у боксера три судимости.

[ + – ] Майк Тайсон с юбилейным номером журнала "Ринг"/Фото: Instagram miketyson

Бывшая жена Робин Гивенс обвиняла его в насилии и избиениях. Кроме этого у него были проблемы с наркотиками, в чем Тайсон признался в 2013 году. Он рассказал, что употреблял марихуану и кокаин в последние годы боксерской карьеры. Он использовал чужую мочу для того, чтобы успешно проходить допинг-тесты после боев, в частности в бою против Лу Саварезе. Этим объясняется его неуправляемая агрессия во время и после боя.

В 2016 году, после того как в Калифорнии была легализована рекреационная марихуана, Тайсон основал компанию Tyson Ranch и конопляную ферму в Эль-Сегундо. Сейчас он строит курорт на горячих источниках, где каждый сможет расслабиться с самокруткой.