Мартін Скорсезе зніме серіал про життя знаменитого боксера Майка Тайсона

Роль Тайсона виконає Джеймі Фокс.

Джеймі Фокс зіграє знаменитого боксера Майка Тайсона у новому біографічному міні-серіалі. Його режисером і виконавчим продюсером стане Мартін Скорсезе, повідомляє Variety.

Чутки про те, що Скорсезе збирається екранізувати життя боксера Майка Тайсона, ходили вже давно. Однак спочатку це повинен був бути фільм. Тепер знаменитий режисер заявив, що це буде серіал. Поки тільки відомо, що називатиметься він лаконічно: "Тайсон", а головну роль у ньому виконає Джеймі Фокс, відомий за ролями у фільмах "Джанго звільнений" і "Штурм Білого дому".

Поки невідомо, на якому стримінговому сервісі демонструватиметься майбутній серіал, проте охочі його показати точно знайдуться. Серіал охоплюватиме все життя знаменитого боксера. І сам він вже повідомив, що дуже "натхнений".

[ + – ] Майк Тайсон в зеніті слави

"Я давно хотів розповісти свою історію, я повернувся на ринг, мої фанати схвильовані — це ідеальний момент. Я з нетерпінням чекаю співпраці з Мартіном і з усією командою", — повідомив Майк Тайсон.

Джеймі Фокс, зі свого боку, заявив, що давно готувався до цієї ролі, навіть коли йшлося про фільм і вже хоче приступити до зйомок.

Варто зазначити, що це другий серіал про життя Тайсона, який зніматиметься найближчим часом. Канал Hulu оголосив, що замовив міні-серіал з восьми серій кілька днів тому, але боксер вже заявив, що він категорично проти цього проекту і не братиме участі в ньому навіть як консультант.

Майк Тайсон став знаменитістю, коли у 1986 році у віці 20 років став наймолодшим чемпіоном в суперважкій вазі в історії боксу. Він залишався легендою рингу протягом багатьох років, поки його не дискваліфікували після скандального бою з Евандером Холіфілдом у 1997 році. Тоді Майк сильно вкусив його за вухо. Через два роки його ліцензію відновили.

Боксерська кар'єра Тайсона супроводжувалася гучними скандалами. У 1992 році його визнали винним у зґвалтуванні і він відсидів три роки. Всього у боксера три судимості.

[ + – ] Майк Тайсон з ювілейним номером журналу "Ринг"/Фото: Instagram miketyson

Колишня дружина Робін Гівенс звинувачувала його в насильстві і побитті. Крім цього у нього були проблеми з наркотиками, в чому Тайсон зізнався у 2013 році. Він розповів, що вживав марихуану і кокаїн в останні роки боксерської кар'єри. Він використовував чужу сечу для того, щоб успішно проходити допінг-тести після боїв, зокрема в бою проти Лу Саварезе. Цим пояснюється його некерована агресія під час і після бою.

У 2016 році, після того як в Каліфорнії легалізували рекреаційну марихуану, Тайсон заснував компанію Tyson Ranch і конопляну ферму в Ель-Сегундо. Зараз він будує курорт на гарячих джерелах, де кожен зможе розслабитися з самокруткою.