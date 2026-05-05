История легенды: аромату Chanel №5 исполнилось 105 лет

В 2026 году исполнилось 105 лет со дня создания одного из самых популярных ароматов в мире — духов Chanel №5. Парфюм, ставший визитной карточкой легендарной Коко Шанель, и по сей день является одним из самых желанных для женщин, подчеркивая их вкус и статус.

Согласно информации в открытых источниках, автором парфюма стал французский парфюмер, родившийся в Москве, Эрнест Бо. Сын и брат парфюмеров, он тоже увлекался созданием ароматов. Его старший брат был сотрудником компании "А.Ралле и Ко", которая обеспечивала изысканными духами дворец императора.

Эрнест имел прекрасные задатки парфюмера, обладая уникальным чутьем, однако усовершенствовать свои навыки он уехал во Францию, где несколько лет проходил стажировку в компании Chiris в Грассе.

Эрнест Бо — отец духов Chanel №5

Вернувшись в Россию, Бо продолжил создавать ароматы, однако был мобилизован на фронт во время Первой мировой войны. После нее он хотел вернуться на фабрику, однако та уже была национализирована, поэтому и уехал во Францию, где в полной мере отдался парфюмерии.

О таланте Бо услышала Коко Шанель, которая и попросила его создать уникальный аромат, "пахнущий Женщиной", который бы стал визитной карточкой ее модного дома. Уже через некоторое время Эрнест представил ей 10 ароматов, из которых ее покорил именно пятый, что потом и дало название духам. К тому же 5 — любимое число модельера: все свои коллекции она запускала пятого числа пятого месяца, а аромат поступил в продажу 5 мая 1921 года.

В процессе работы над ароматом Бо смешал более 80 ингредиентов. Он экспериментировал с альдегидами (синтетическими цветочными запахами, — прим. ред) и стал первым парфюмером, который создал аромат на основе их молекул.

Отдельного внимания заслуживает флакон для духов. Коко Шанель выбрала аскетичную прямоугольную форму, отказавшись от пафоса и подчеркнутой женственности. Время показало, что это решение было правильным и сделало аромат и форму флакона узнаваемыми во всем мире.

Получив долгожданный парфюм, Шанель понимала, что теперь необходимо его правильно подать. Она не стала первым делом разворачивать масштабную кампанию, а поступила куда мудрее. Модельер разослала 100 флаконов аромата представителям высших кругов французского общества, которые были буквально впечатлены им, и уже когда состоялась официальная презентация Chanel №5, успех парфюма был феноменальным.

С тех пор аромат занял почетное место на туалетных столиках всех мировых знаменитостей, а первой его прорекламировала сама Коко Шанель, позируя для промо-постера на фоне камина в номере отеля Ritz.

Для первого промо-постера парфюма Коко Шанель позировала лично

Затем его лицом были такие знаменитые актрисы как Катрин Денев, Эли Макгроу, Кароль Буке, Сьюзи Паркер, Николь Кидман, Одри Тоту, Марион Котийяр и многие другие. С 2012 года аромат представлял голливудский красавец Брэд Питт — первый мужчина, задействованный в рекламной кампании парфюма. За нее он получил 7 миллионов долларов.

С духами связана и еще одна история. В 1954 году журналист во время интервью спросил у Мэрилин Монро, в чем она ложится спать. Ее ответ стал слоганом целой рекламной кампании: "Несколько капель Chanel №5".

Спустя восемь лет актриса уточнила:

"Вы спите в пижаме? В ночной рубашке? Когда я сплю, на мне только капля Chanel №5. Все думают, что это лишь красивая фраза. На самом деле я стараюсь ответить тактично на нескромный вопрос. К тому же это чистая правда!".

На официальном сайте Chanel уже стартовала кампания по случаю юбилея парфюма.

"№5 — это революция, символ, одновременно самый известный и самый загадочный из всех ароматов. Вечная легенда", — говорится в подписи к одной из публикаций.

