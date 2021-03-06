Ароматы весны. Идеи подарков на 8 марта — модные парфюмы

Какие можно подарить подарки на 8 марта? Мода на ароматы меняется не так стремительно, как на одежду и обувь, поэтому в царстве парфюмерии всегда можно найти не только новинки, но и старую, добрую классику, с которой никогда не попадешь впросак.

На наших просторах традиция преподносить в подарок к 8 Марта аромат (желательно французский) уходит корнями в советское прошлое, когда подаренный флакон духов ценился на вес золота. Сегодня найти заветные духи не составляет труда, а множество вариантов парфюмов на любой вкус и кошелек делают их одним из лучших подарков.

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Молодое поколение украинцев к выбору парфюма относится придирчиво. Многие даже научились составлять парфюмерные гардеробы, а некоторые пользуются только одним ароматом-фаворитом, не изменяя ему в течение десятков лет. Поэтому, выбирая парфюм в подарок на 8 марта, важно не ошибиться. Иначе рискуете испортить настроение не только той, для кого предназначен сюрприз, но и себе. По такой причине, вместо того чтобы действовать наобум, посетите специализированный магазин и с помощью профессиональных консультантов убедитесь, что роман с выбранным ароматом точно случится.

К слову, дарить дорогой нишевый парфюм девушкам, не достигшим 20-летнего возраста, считается дурным тоном. Ведь у них еще нет собственной истории отношений с ароматами, и сложный букет рискует добавить им возраста, зазвучав неуместно. Поэтому, выбирая на 8 марта парфюм для молодой девушки, обратите внимание на популярные решения стоимостью до 3 тыс. грн. Ну а если с новинками экспериментировать не хочется, на помощь всегда придут проверенные временем классические ароматы.

Good Girl Eau de Parfum Suprême, Carolina Herrera

[ + – ] Good Girl Eau de Parfum Suprême, Carolina Herrera

Good Girl Eau de Parfum Suprême — обновленная вариация и новое прочтение популярного парфюма Carolina Herrera, который относится к группе восточных цветочных ароматов. Автором этого смелого и утонченного союза египетского жасмина и лесной ягоды в 2020 году стал парфюмер Луиз Тюрн. Этот аромат станет эффектным решением для подарка не только к 8 Марта, но и просто так. Отметим также изящный флакон, выполненный в форме женской туфельки на шпильке. В таком исполнении Good Girl Eau de Parfum Suprême становится небольшим произведением искусства.

Irrésistible, Givenchy

[ + – ] Irrésistible, Givenchy

Для желающих хотя бы в мечтах переместиться из прекрасных садов Ближнего Востока в весенний парижский парк подойдет новый популярный парфюм Irrésistible французского модного дома Givenchy. Этот женский аромат принадлежит к цветочно-фруктовой группе букетов и по-настоящему юношеский и транслирующий подлинный оптимизм. Его создали именитые парижские парфюмеры Энн Флипо, Доминик Ропийон и Фанни Бал, которые много раз сотрудничали со знаменитыми французскими домами моды.

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Perfect, Marc Jacobs

[ + – ] Perfect, Marc Jacobs

Неповторимый аромат с интонациями ревеня и нарцисса в сочетании с мягкостью миндального молока и кедра можно считать манифестом дизайнера Марка Джейкобса, личная мантра которого звучит так: "Я самобытен, такой, как есть". В сочетании с романтичным оформлением флакона этот модный аромат последнего времени станет истинным признанием в любви прекрасной даме.

Nina Rose — Nina Ricci

[ + – ] Nina Rose — Nina Ricci

Еще одно новое прочтение культовой парфюмированной воды, известной многим благодаря флакону-яблочку, — Nina Rose. Композиция сохранила жизнерадостный характер, но акценты в ней расставлены по-другому. Аромат Nina Rose характерен свежестью сочетания бергамота, лимона и спелой груши, которая на коже раскрывается в элегантный букет из апельсинового цвета, жасмина и кедра. Подойдет для всех, кто склонен смотреть на жизнь через розовые очки, как в песне Грейс Джонс La vie en rose.

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Intense Café Montale

[ + – ] Intense Café Montale

Эта парфюмированная вода из нишевой серии ароматов парфюмера Пьера Монталя уверенно держит позиции в числе наиболее популярных, начиная с момента создания в 2013 году. Уникальная комбинация запаха роз, ароматного кофе, ванили, белого мускуса и амбры создает ароматное унисекс-решение, которое остаётся модным для обоих полов. Правда, более популярным парфюм считается все-таки среди женской аудитории, для которой Intense Café Montal станет идеальным подарком.

Chanel No.5

[ + – ] Chanel No.5

Один из самых известных ароматов на планете Chanel No.5 давно приобрел статус культового. Им пользуются несколько поколений, а создан парфюм под личным руководством Коко Шанель. Согласно легенде, она заказала у парфюмера Эрнеста Бо искусственный аромат "настоящей женщины". Из десяти предложенных вариантов Коко выбрала пятый. Вероятно, именно по этой причине самые знаменитые духи в мире названы Chanel No.5. Отметим, что специфический и сложный букет аромата подойдет далеко не всем. Поэтому его выбор накануне 8 марта лучше согласовать с теми, кому предназначен подарок.