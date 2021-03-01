Одеть Ким Кардашьян: что известно о стилисте самой фотографируемой женщины мира (фото)

Венеда Картер создала для Ким несколько ярких образов.

Венеда Картер – 28-летняя модель и стилист датского происхождения, которая живет в Лос-Анджелесе, одевает одну из самых фотографируемых женщин в мире Ким Кардашьян и работает с Канье Уэстом. Она создала для королевы Instagram наиболее запоминающиеся луки, наряжая ее в винтажные платья Mugler, корсет Schiaparelli и пальто с принтом питона.

В июле прошлого года Кардашьян назвала Венеду, часто появляющуюся в кампаниях ее бренда Skims, "самой классной девушкой в мире".

Картер, которая, судя по ее фото в Instagram, скоро станет мамой, совмещает стайлинг с работой в креативной команде Yeezy, бренда одежды и обуви, созданного Канье Уэстом.

Она принимала участие в показах и съемках. Там в свое время она познакомилась и подружилась с Ким. Знаменитость нечасто, но появляется на странице Венеды в соцсети в созданных ею образах.

Девушка увлекается созданием украшений. В частности, весьма популярна серия ее колец, созданных в виде отпечатков зубов. Что же касается стайлинга, то его она называет искусством.

"Собрать красивый лук намного сложнее, чем многие думают. Дело в цветах, пропорциях, крое одежды", – отмечает Картер.

О Венеде известно очень мало. Картер уехала из Копенгагена в Нью-Йорк в возрасте 19 лет, чтобы стать моделью, что она и делала в течение 15 лет. По ее словам, она путешествовала по работе, также жила в Берлине и зарабатывала прилично, но это ее беспокоило и расстраивало, потому что она не знала, чем заняться дальше. Девушка увлеклась стайлингом после переезда в Лос-Анджелес.

Несмотря на то, что росла в скандинавской стране, девушка не отличается скромностью: она любит золото и всегда носит очень много украшений. Даже в зубах у нее стоят золотые гриллзы. Кроме того, передвигаться девушка любит не на чем попало, а на гелендвагене.

Венеда призналась, что музыка в стиле рэп и хип-хоп очень положительно влияют на нее. Причем любовь к ней зародилась много лет назад.

"Восьмидесятые и девяностые, начало 2000-х — вся эта эпоха… я смотрела клипы, интервью с рэперами и музыкантами, и это оказало на меня огромное влияние. Афроамериканская культура также очень вдохновляет меня. Они делают все намного лучше белых", – отмечает она.

Лучше понять культуру афроамериканцев ей помогает и муж, тоже, кстати, темнокожий. По ее словам, они немало разговаривали, и он ее многому научил.

Напомним, Ким Кардашьян Уэст официально подала на развод со своим мужем Канье Уэстом. Причиной для расторжения брака источники называют "непримиримые разногласия". Как мать его четверых детей, женщина претендует на значительную часть супруга.

За несколько месяцев до этого пара разъехалась. Они надеялись, что к концу 2020 года помирятся, и все наладится, однако в последние дни декабря Уэст сорвался и сильно накричал на жену, что и стало последней каплей для обоих в решении подать на развод.