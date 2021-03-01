Одягнути Кім Кардашьян: що відомо про стиліста найбільш фотографованої жінки світу (фото)

Венеда Картер створила для Кім кілька яскравих образів.

Венеда Картер — 28-річна модель і стиліст данського походження, яка живе в Лос-Анджелесі, одягає одну з найбільш фотографованих жінок у світі Кім Кардашьян та працює з Каньє Вестом. Вона створила для королеви Instagram найбільш пам'ятні луки, вбираючи її у вінтажні сукні Mugler, корсет Schiaparelli та пальто з принтом пітона.

У липні минулого року Кардашьян назвала Венеду, яка часто з'являється в кампаніях її бренду Skims, "найкласнішою дівчиною на світі".

Картер, яка, судячи з її фото в Instagram, скоро стане мамою, поєднує стайлінг з роботою в креативній команді Yeezy, бренду одягу та взуття, створеного Каньє Вестом.

Вона брала участь в показах та зйомках. Там свого часу вона познайомилася і подружилася з Кім. Знаменитість нечасто, але з'являється на сторінці Венеди у соцмережі у створених нею образах.

Дівчина захоплюється створенням прикрас. Зокрема, вельми популярна серія її каблучок, створених у вигляді відбитків зубів. Що ж стосується стайлінгу, то його вона називає мистецтвом.

"Зібрати гарний лук набагато складніше, ніж багато хто думає. Справа в кольорах, пропорціях, крої одягу", — зазначає Картер.

Про Венеду відомо дуже мало. Картер поїхала з Копенгагена у Нью-Йорк у віці 19 років, щоб стати моделлю, що вона і робила протягом 15 років. За її словами, вона подорожувала по роботі, також жила в Берліні й заробляла пристойно, але це її турбувало і засмучувало, бо вона не знала, чим зайнятися далі. Дівчина захопилася стайлінгом після переїзду в Лос-Анджелес.

Незважаючи на те, що росла в скандинавській країні, дівчина не відрізняється скромністю: вона любить золото і завжди носить дуже багато прикрас. Навіть в зубах у неї стоять золоті Гріллз. Крім того, пересуватися дівчина любить ні на чому доведеться, а на гелендвагені.

Венеда зізналася, що музика в стилі реп і хіп-хоп дуже позитивно впливає на неї. До того ж любов до неї зародилася багато років тому.

"Вісімдесяті та дев'яності, початок 2000-х — вся ця епоха... я дивилася кліпи, інтерв'ю з реперами і музикантами, і це зробило на мене величезний вплив. Афроамериканська культура також дуже надихає мене. Вони роблять все набагато краще білих", — відзначає вона .

Краще зрозуміти культуру афроамериканців їй допомагає і чоловік, теж, до речі, темношкірий. За її словами, вони чимало розмовляли, і він її багато чому навчив.

Нагадаємо, Кім Кардашьян Вест офіційно подала на розлучення зі своїм чоловіком Каньє Вестом. Причиною для розірвання шлюбу джерела називають "непримиренні розбіжності". Як мати його чотирьох дітей, жінка претендує на значну частину майна.

За кілька місяців до цього пара роз'їхалася. Вони сподівалися, що до кінця 2020 року помиряться, і все налагодиться, проте в останні дні грудня Вест зірвався і сильно накричав на дружину, що і стало останньою краплею для обох у рішенні подати на розлучення.