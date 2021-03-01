Естественный отбор: как эффективно разобрать гардероб к весне
Помните, что одежда — это спутник, который сопровождает нас круглосуточно. Поэтому, пусть она всегда дарит комфорт и уют, помогает достигать поставленных целей и будет нашим ресурсом.
Многие думают, что разобрав свой гардероб единожды они решают эту задачу раз и навсегда. Но нет. Повторять это приятное (надеюсь) занятие стоит раз в три месяца, то есть раз в сезон. Тогда будет вам счастье, а нервам — спокойствие. Я поделюсь профессиональными секретами и лайфхаками, которые использую сама и делюсь со своими клиентами. Теперь о них будете знать и вы. Поехали!
- Мудборд для вдохновения
Прежде чем проводить аудит своего гардероба, мысленно по примеряйте на себя образы со стритстайла. Рекомендую создать отдельную папочку для этой цели. Проанализируйте, какие стили, цветовые сочетания, фишки в образах вас вдохновляют? Что бы вы хотели внедрить в свой стиль?
Можете не торопиться. Вполне нормально, если у вас уйдет на это неделя и даже полторы. Время от времени пересматривайте и дополняйте свою доску вдохновения, и в конечном итоге, у вас вырисуется четкая картина того, как вы хотите выглядеть.
- Колесо сфер жизни
Это один из основных этапов, который не стоит игнорировать. Ведь именно он является ориентиром для вашего гардероба.
Проанализируйте свои сферы жизни. Сколько времени в процентном соотношении занимает у вас работа? Сколько времени вы проводите с семьей и в поездках. Сколько тратите на занятия спортом? Это все — ваши будущие капсулы (набор вещей под задачу).
Нет смысла хранить в шкафу 10 вечерних платьев, если торжественные выходы у вас всего пару раз в год. Часто именно отсутствие такого анализа по сферам, является причиной "не знаю, куда носить", "нет подходящего наряда".
- Готовность номер один
Не буду лукавить, скажу сразу — разбор гардероба занятие утомительное. Поэтому нам важен боевой настрой. Вооружитесь хорошим настроением, создайте приятную атмосферу, приведите себя в порядок. Да-да, сделайте легкий макияж и аккуратно уложите волосы. Можете заварить себе кофе или чай, ну или несколько грамм игристого для храбрости. Пригласите в гости подругу или нескольких подруг для компании, если хотите. Все, вы готовы покорять подиум своей комнаты или гардеробной.
- Выселяем чужаков
Откройте свой шкаф и взгляните на него со стороны. Как будто он вовсе не ваш, а постороннего человека. Кто в нем живет? Часто жители вашего гардероба — совершенно непохожие на вас люди. Например, вы — девушка 25 лет, работаете в креативном агентстве, живете в квартире с котом и любите путешествовать. А в шкафу поселился библиотекарь лет 50, у которого взрослые дети и депрессивное расстройство.
Или вы, например, мужчина 40 лет, работаете в серьезной аналитической компании, стремитесь к повышению и заслужить авторитет среди коллег. А из шкафа на вас смотрят: подросток лет 16-ти, художник и любимые вещи вашей мамы. Вот как раз это недоразумение вам и предстоит исправить.
- Выселить, нельзя оставить
Посмотрите на каждую вещь критически через призму того, соответствует ли она вашим целям, нужному впечатлению и нынишнему образу жизни.
Этап 1.
Избавляемся от единиц одежды, которые морально устарели или имеют следы усталости. Вариант "оставлю для дома", "буду носить на дачу" или гулять с детьми — не вариант. Важно в любой ситуации чувствовать себя уверенно, выглядеть опрятно и быть в ресурсе. Увы, неликвидные вещи такими свойствами не обладают. Поэтому передаем на утилизацию.
Этап 2.
Убираем из гардероба вещи, которые плохо на вас сидят и не украшают. Не рекомендую оставлять в гардеробе вещи из разряда "похудею" и "поправлюсь", так как практика показывает: первое, что хочется сделать, когда цель достигнута — приобрести обновки.
Поэтому смело и без сожаления даем им вторую жизнь. Уверена, у вас есть кому отдать или продать свои вещи. В любом случае сегодня существует большое количество фондов, детских домов и организаций, магазинов, которые вам в этом помогут.
Этап 3.
Откладываем вещи, которые нуждаются в ремонте.
Только перед тем, как отправить их на полку для хранения, честно ответьте себе на вопрос: действительно ли вы отнесете их в ремонт, чтобы ушить, подшить или укоротить? Если да, то со спокойной совестью оставляйте. Если нет — экологично избавляемся.
Этап 4.
Собираем комплекты из оставшихся вещей. Только не забудьте себя сфотографировать в каждом образе на телефон. Во-первых — это облегчит вам жизнь и сэкономит время на поиски подходящего наряда, а во-вторых — всегда легче оценить образ в плоскости, понять, чего не хватает или что стоит заменить.
В процессе создания образов проанализируйте, каких вещей вам не хватает в гардеробе, что стоит докупить, чтобы наполнить свои капсулы нужными вещами и аксессуарами.
- Совет на будущее
Для того чтобы каждый ваш шопинг проходил максимально рационально и продуктивно — составьте список необходимых вещей, которых вам не хватает. Так вы избежите импульсивных покупок и бесполезной траты бюджета.
Когда ваш гардероб будет укомплектован позаботьтесь о правильном хранении вещей. Важно помнить, что для каждой вещи должна быть своя вешалка и желательно одинаковые по форме и виду. Не стоит нагромождать и делать слоеный пирог из вещей. Во-первых, вы можете потерять вещи из вида, а во-вторых так они быстрее приходят в непрезентабельные вид.
Помните, что одежда — это спутник, который сопровождает нас круглосуточно. Поэтому, пусть она всегда дарит комфорт и уют, помогает достигать поставленных целей и будет нашим ресурсом.