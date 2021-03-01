Естественный отбор: как эффективно разобрать гардероб к весне

Многие думают, что разобрав свой гардероб единожды они решают эту задачу раз и навсегда. Но нет. Повторять это приятное (надеюсь) занятие стоит раз в три месяца, то есть раз в сезон. Тогда будет вам счастье, а нервам — спокойствие. Я поделюсь профессиональными секретами и лайфхаками, которые использую сама и делюсь со своими клиентами. Теперь о них будете знать и вы. Поехали!

Мудборд для вдохновения

Прежде чем проводить аудит своего гардероба, мысленно по примеряйте на себя образы со стритстайла. Рекомендую создать отдельную папочку для этой цели. Проанализируйте, какие стили, цветовые сочетания, фишки в образах вас вдохновляют? Что бы вы хотели внедрить в свой стиль?

Можете не торопиться. Вполне нормально, если у вас уйдет на это неделя и даже полторы. Время от времени пересматривайте и дополняйте свою доску вдохновения, и в конечном итоге, у вас вырисуется четкая картина того, как вы хотите выглядеть.

Колесо сфер жизни

Это один из основных этапов, который не стоит игнорировать. Ведь именно он является ориентиром для вашего гардероба.

Проанализируйте свои сферы жизни. Сколько времени в процентном соотношении занимает у вас работа? Сколько времени вы проводите с семьей и в поездках. Сколько тратите на занятия спортом? Это все — ваши будущие капсулы (набор вещей под задачу).

Нет смысла хранить в шкафу 10 вечерних платьев, если торжественные выходы у вас всего пару раз в год. Часто именно отсутствие такого анализа по сферам, является причиной "не знаю, куда носить", "нет подходящего наряда".

Готовность номер один

Не буду лукавить, скажу сразу — разбор гардероба занятие утомительное. Поэтому нам важен боевой настрой. Вооружитесь хорошим настроением, создайте приятную атмосферу, приведите себя в порядок. Да-да, сделайте легкий макияж и аккуратно уложите волосы. Можете заварить себе кофе или чай, ну или несколько грамм игристого для храбрости. Пригласите в гости подругу или нескольких подруг для компании, если хотите. Все, вы готовы покорять подиум своей комнаты или гардеробной.

Выселяем чужаков

Откройте свой шкаф и взгляните на него со стороны. Как будто он вовсе не ваш, а постороннего человека. Кто в нем живет? Часто жители вашего гардероба — совершенно непохожие на вас люди. Например, вы — девушка 25 лет, работаете в креативном агентстве, живете в квартире с котом и любите путешествовать. А в шкафу поселился библиотекарь лет 50, у которого взрослые дети и депрессивное расстройство.

Или вы, например, мужчина 40 лет, работаете в серьезной аналитической компании, стремитесь к повышению и заслужить авторитет среди коллег. А из шкафа на вас смотрят: подросток лет 16-ти, художник и любимые вещи вашей мамы. Вот как раз это недоразумение вам и предстоит исправить.

Выселить, нельзя оставить

Посмотрите на каждую вещь критически через призму того, соответствует ли она вашим целям, нужному впечатлению и нынишнему образу жизни.

Этап 1.

Избавляемся от единиц одежды, которые морально устарели или имеют следы усталости. Вариант "оставлю для дома", "буду носить на дачу" или гулять с детьми — не вариант. Важно в любой ситуации чувствовать себя уверенно, выглядеть опрятно и быть в ресурсе. Увы, неликвидные вещи такими свойствами не обладают. Поэтому передаем на утилизацию.

Этап 2.

Убираем из гардероба вещи, которые плохо на вас сидят и не украшают. Не рекомендую оставлять в гардеробе вещи из разряда "похудею" и "поправлюсь", так как практика показывает: первое, что хочется сделать, когда цель достигнута — приобрести обновки.

Поэтому смело и без сожаления даем им вторую жизнь. Уверена, у вас есть кому отдать или продать свои вещи. В любом случае сегодня существует большое количество фондов, детских домов и организаций, магазинов, которые вам в этом помогут.

Этап 3.

Откладываем вещи, которые нуждаются в ремонте.

Только перед тем, как отправить их на полку для хранения, честно ответьте себе на вопрос: действительно ли вы отнесете их в ремонт, чтобы ушить, подшить или укоротить? Если да, то со спокойной совестью оставляйте. Если нет — экологично избавляемся.

Этап 4.

Собираем комплекты из оставшихся вещей. Только не забудьте себя сфотографировать в каждом образе на телефон. Во-первых — это облегчит вам жизнь и сэкономит время на поиски подходящего наряда, а во-вторых — всегда легче оценить образ в плоскости, понять, чего не хватает или что стоит заменить.

В процессе создания образов проанализируйте, каких вещей вам не хватает в гардеробе, что стоит докупить, чтобы наполнить свои капсулы нужными вещами и аксессуарами.

Совет на будущее

Для того чтобы каждый ваш шопинг проходил максимально рационально и продуктивно — составьте список необходимых вещей, которых вам не хватает. Так вы избежите импульсивных покупок и бесполезной траты бюджета.

Когда ваш гардероб будет укомплектован позаботьтесь о правильном хранении вещей. Важно помнить, что для каждой вещи должна быть своя вешалка и желательно одинаковые по форме и виду. Не стоит нагромождать и делать слоеный пирог из вещей. Во-первых, вы можете потерять вещи из вида, а во-вторых так они быстрее приходят в непрезентабельные вид.

Помните, что одежда — это спутник, который сопровождает нас круглосуточно. Поэтому, пусть она всегда дарит комфорт и уют, помогает достигать поставленных целей и будет нашим ресурсом.