Природний відбір: як ефективно розібрати гардероб до весни

Багато хто думає, що розібравши свій гардероб раз вони вирішують цю задачу раз і назавжди. Але ні. Повторювати це приємне (сподіваюся) заняття варто раз на три місяці, тобто раз на сезон. Тоді буде вам щастя, а нервам — спокій. Я поділюся професійними секретами і лайфхаками, які використовую сама і ділюся зі своїми клієнтами. Тепер про них будете знатимете і ви. Поїхали!

Мудборд для натхнення

Перш ніж проводити аудит свого гардероба, подумки по приміряйте на себе образи зі стрітстайлу. Рекомендую створити окрему папочку для цієї мети. Проаналізуйте, які стилі, колірні поєднання, фішки в образах вас надихають? Що б ви хотіли впровадити в свій стиль?

Можете не поспішати. Цілком нормально, якщо у вас піде на це тиждень і навіть півтора. Час від часу переглядайте і доповнюйте свою дошку натхнення, і у підсумку, у вас вималюється чітка картина того, як ви хочете виглядати.

Колесо сфер життя

Це один з основних етапів, який не варто ігнорувати. Адже саме він є орієнтиром для вашого гардеробу.

Проаналізуйте свої сфери життя. Скільки часу у відсотковому співвідношенні займає у вас робота? Скільки часу ви проводите з родиною і в поїздках. Скільки витрачаєте на заняття спортом? Це все — ваші майбутні капсули (набір речей під задачу).

Немає сенсу зберігати в шафі 10 вечірніх суконь, якщо урочисті виходи у вас всього кілька раз на рік. Часто саме відсутність такого аналізу за сферами, є причиною "не знаю, куди носити", "немає відповідного наряду".

Готовність номер один

Не буду лукавити, скажу відразу — розбір гардероба заняття виснажливе. Тому нам важливий бойовий настрій. Озбройтеся хорошим настроєм, створіть приємну атмосферу, приведіть себе в порядок. Так-так, зробіть легкий макіяж і акуратно укладіть волосся. Можете заварити собі каву або чай, ну або кілька грам ігристого для хоробрості. Запросіть у гості подругу або декількох подруг для компанії, якщо хочете. Все, ви готові підкорювати подіум своєї кімнати або гардеробної.

Виселяємо чужинців

Відкрийте свою шафу і погляньте на нього з боку. Начебто він зовсім не ваш, а сторонньої людини. Хто в ньому живе? Часто мешканці вашого гардеробу — абсолютно несхожі на вас люди. Наприклад, ви — дівчина 25 років, працюєте в креативному агентстві, живете в квартирі з котом і любите подорожувати. А в шафі оселився бібліотекар років 50, у якого дорослі діти і депресивний розлад.

Або ви, наприклад, чоловік 40 років, працюєте в серйозній аналітичній компанії, прагнете до підвищення і заслужити авторитет серед колег. А з шафи на вас дивляться: підліток років 16-ти, художник і улюблені речі вашої мами. Ось саме це непорозуміння вам і належить виправити.

Виселити, не можна залишити

Подивіться на кожну річ критично через призму того, чи відповідає вона вашим цілям, потрібному враженню та нинішньому способу життя.

Етап 1.

Позбавляємося від одиниць одягу, які морально застаріли або мають сліди втоми. Варіант "залишу для дому", "буду носити на дачу" або гуляти з дітьми — не варіант. Важливо в будь-якій ситуації відчувати себе впевнено, виглядати охайно і бути в ресурсі. На жаль, неліквідні речі такими властивостями не володіють. Тому передаємо на утилізацію.

Етап 2.

Прибираємо з гардероба речі, які погано на вас сидять і не прикрашають. Не рекомендую залишати в гардеробі речі з розряду "схудну" і "одужаю", оскільки практика показує: перше, що хочеться зробити, коли мета досягнута — придбати обновки.

Тому сміливо і без жалю даємо їм друге життя. Впевнена, у вас є кому віддати або продати свої речі. У будь-якому випадку сьогодні існує велика кількість фондів, дитячих будинків та організацій, магазинів, які вам в цьому допоможуть.

Етап 3.

Відкладаємо речі, які потребують ремонту.

Тільки перед тим, як відправити їх на полицю для зберігання, чесно дайте собі відповідь на питання: чи справді ви віднесете їх в ремонт, щоб вшити, підшити або вкоротити? Якщо так, то зі спокійною совістю залишайте. Якщо ні — екологічно позбавляємося.

Етап 4.

Збираємо комплекти з решти речей. Тільки не забудьте себе сфотографувати в кожному образі на телефон. По-перше — це полегшить вам життя і заощадить час на пошуки відповідного наряду, а по-друге — завжди легше оцінити образ в площині, зрозуміти, чого не вистачає або що варто замінити.

У процесі створення образів проаналізуйте, яких речей вам не вистачає в гардеробі, що варто докупити, щоб наповнити свої капсули потрібними речами і аксесуарами.

Порада на майбутнє

Для того щоб кожен ваш шопінг проходив максимально раціонально і продуктивно — складіть список необхідних речей, яких вам не вистачає. Так ви уникнете імпульсивних покупок і марної витрати бюджету.

Коли ваш гардероб буде укомплектований, подбайте про правильне зберігання речей. Важливо пам'ятати, що для кожної речі повинна бути своя вішалка і бажано однакові за формою і видом. Не варто нагромаджувати і робити листковий пиріг з речей. По-перше, ви можете втратити речі з поля зору, а по-друге так вони швидше набувають непрезентабельного вигляду.

Пам'ятайте, що одяг — це супутник, який супроводжує нас цілодобово. Тому, нехай він завжди дарує комфорт і затишок, допомагає досягати поставлених цілей і буде нашим ресурсом.