Доброзичлива мода. Топ 10 трендів сезону осінь-зима 2021-22

Стиліст Юлія Циганенко зібрала для Фокуса ключові тренди, які будуть актуальні восени 2021 року.

Протягом усього липня нас переслідує спека, але це не означає, що варто зовсім забути про осінь, яка вже не за горами. Через півтора місяця спекотну погоду змінить прохолодна або, як мінімум, менш спекотна, і тоді нам знадобляться модні обновки, тренди яких ми розглянемо прямо зараз.

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Кроп-одяг

[ + – ] Дизайнери вирішили не обмежуватися кроп-топами і перейшли до кроп-пуховиків

Крім коротких топів-бра і жакетів, дизайнери представили величезну кількість пуховиків. Тренд красивий, але не особливо практичний для холодної пори року. Поєднувати його краще з поясним одягом на високій посадці: і тепло, і красиво!

Принт у стилі колаж

[ + – ] Несподіваний тренд майбутнього холодного сезону 2021-22

Ми могли спостерігати такий тренд у дизайні, тепер він претендує на почесне місце і в нашому гардеробі. У моді еклектика (змішання стилів, малюнків, фактур), тому дизайнери пропонують використовувати цей тренд як тотал-лук, а також міксувати з базовими речами, розставляючи цікаві акценти в образі. Шукайте натхнення в показах Moschino, Chloe і Dolce & Gabbana.

Логоманія в монограмі

[ + – ] Логоманія знову повертається: правда, в оновленій інтерпретації

Кричущі логотипи змінили принти, які виконують роль декору в аксесуарах або одязі. Наприклад, Louis Vuitton і Versace пропонують модникам і модницям підкреслити свій статус, одягнувши total-look від бренду, щедро декорований його ж логотипами.

Доброзичлива мода, штучне хутро

[ + – ] Хутряне пальто зі штучного хутра

Тренд на штучне хутро продовжує своє сходження на модний Олімп. На додаток до вже звичних шуб — "Чебурашка" і шуб з плюшу дизайнери пропонують кожушки, пальта, дублянки, жилети та куртки, які зігріють вас не гірше за натуральних. А хутряні унти замінять улюблені уггі.

Рюші і волани

[ + – ] Ще один тренд осені виглядає романтично

Звернення до витоків надихнуло дизайнерів на створення колекцій з нотками романтизму. Тому до образів у спортивному і класичному стилях пропонують додати трохи легкості і грайливості за допомогою рюшів, воланів і оборок.

Комбінезони, що облягають

[ + – ] Для справжніх жінок-кішок

Костюм жінки-кішки чи форма для занять йогою надихнули дизайнерів на створення комбінезонів, які повторюють вигини тіла — залишається тільки здогадуватися. Але те, що на подіумах з приводу цього предмета гардероба трапився справжній бум — це факт. Трикотажні, напівпрозорі, вовняні, з принтом і без, комбінезони інтегровані всюди. Приживеться тренд чи ні — покаже час.

Лаванда

[ + – ] Лаванда — ідеальне колірне рішення на осінь і зиму 2021-22

Загадковий, романтичний, інтригувальний колір став трендом майбутнього сезону. Весняний бузок, курна лаванда або чорничний макарун — у новому сезоні у фаворі будуть усі відтінки. Нарядні сукні, костюми, пальто і навіть костюми для гірськолижного курорту — дизайнери пропонують не обмежувати свою фантазію і звернути увагу на цей відтінок. Надихнутися цим трендом можна, переглянувши покази Miu Miu, Jil Sander і Givenchy.

Трикотажний тотал-лук

[ + – ] Ефектне модне рішення на осінь 2021

Трикотаж який рік не втрачає своєї актуальності. Цього разу модні подіуми пропонують не обмежуватися тільки звичними светрами, водолазками, сукнями і вже улюбленими топами, а й впустити у свій гардероб костюми, жакети, нарядні сукні, шорти, штани і навіть взуття і сумки з трикотажу. Особливо актуальні зараз вироби з в'язаного трикотажу.

Кольорові акценти і колор-блок

[ + – ] Модні будинки пропонують використовувати колор-блок або колірний контраст

Пандемія змусила нас нудьгувати за емоціями. Тому логічно, що ключовим трендом цього сезону залишається колір. Модні будинки пропонують кілька свіжих стилістичних прийомів — колор-блок або контраст за кольором. Поєднання різних відтінків в одному образі — або доповнення нейтральних за кольорами луків яскравими колірними вкрапленнями.

Гірськолижна естетика

[ + – ] Гірничо-лижна естетика опиниться в топі модних переваг взимку 2021-22

Дизайнери в цьому сезоні подбали і про наш комфорт у холодну пору року. Пропонують одяг а-ля одягання для лижних курортів: утеплені легінси, светри зі скандинавським малюнком, гірськолижні пуховики з принтом. Натхненні показами Givenchy, Chanel, Arkis.