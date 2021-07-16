Дружелюбная мода. Топ 10 трендов сезона осень-зима 2021-22

Стилист Юлия Цыганенко собрала для Фокуса ключевые тренды, которые будут актуальны осенью 2021 года.

На протяжении всего июля нас преследует жара, но это не означает, что стоит совсем забыть об осени, которая уже не за горами. Через полтора месяца жаркую погоду сменит прохладная или, как минимум, менее жаркая, и тогда нам пригодятся модные обновки, тренды которых мы рассмотрим прямо сейчас.

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Кроп-одежда

[ + – ] Дизайнеры решили не ограничиваться кроп-топами и перешли к кроп-пуховикам

Помимо коротких топов-бра и жакетов дизайнеры представили огромное количество пуховиков. Тренд красивый, но не особо практичный для холодного времени года. Сочетать его лучше с поясной одеждой на высокой посадке: и тепло, и красиво!

Принт в стиле коллаж

[ + – ] Неожиданный тренд будущего холодного сезона 2021-22

Мы могли наблюдать данный тренд в дизайне, теперь он претендует на почетное место и в нашем гардеробе. В моде эклектика (смешение стилей, рисунков, фактур), поэтому дизайнеры предлагают использовать этот тренд как тотал-лук, а также миксовать с базовыми вещами, расставляя интересные акценты в образе. Ищите вдохновение в показах Moschino, Chloe и Dolce&Gabbana.

Логомания в монограмме

[ + – ] Логомания снова возвращается: правда, в обновленной интерпретации

Кричащие логотипы сменили принты, которые выполняют роль декора в аксессуарах или одежде. Например, Louis Vuitton и Versace предлагают модникам и модницам подчеркнуть свой статус, облачившись в total-look от бренда, облачившись в total-look от бренда, щедро декорированный его же логотипами.

Дружелюбная мода, искусственный мех

[ + – ] Меховое пальто из искусственного меха

Тренд на искусственный мех продолжает свое восхождение на модный Олимп. В дополнение к уже привычным шубам-"чебурашкам" и шубам из плюша дизайнеры предлагают полушубки, пальто, дубленки, жилеты и куртки, которые согреют вас не хуже натуральных. А меховые унты заменят полюбившиеся угги.

Рюши и оборки

[ + – ] Еще один тренд осени выглядит романтично

Обращение к истокам вдохновило дизайнеров на создание коллекций с нотками романтизма. Поэтому к образам в спортивном и классическом стиле предлагают добавить налет легкости и игривости с помощью рюшей, воланов и оборок.

Комбинезоны облегающие

[ + – ] Для настоящих женщин-кошек

Костюм Женщины-кошки или форма для занятий йогой вдохновили дизайнеров на создание комбинезонов, повторяющих изгибы тела — остается только догадываться. Но то, что на подиумах по поводу этого предмета гардероба случился настоящий бум — это факт. Трикотажные, полупрозрачные, шерстяные, с принтом и без, комбинезоны присутствют везде. Приживется тренд или нет — покажет время.

Лаванда

[ + – ] Лаванда — идеальное цветовое решение на осень и зиму 2021-22

Загадочный, романтичный, интригующий цвет стал трендом грядущего сезона. Весенняя сирень, пыльная лаванда или черничный макарун — в новом сезоне в фаворе будут все оттенки. Нарядные платья, костюмы, пальто и даже костюмы для горнолыжного курорта — дизайнеры предлагают не ограничивать свою фантазию и обратить внимание на этот оттенок. Вдохновиться этим трендом можно, пересмотрев показы Miu Miu, Jil Sander и Givenchy.

Трикотажный тотал лук

[ + – ] Эффектное модное решение на осень 2021

Трикотаж который год не теряет своей актуальности. На этот раз модные подиумы предлагают не ограничиваться только привычными свитерами, водолазками, платьями и уже полюбившимися топами, но и впустить в свой гардероб костюмы, жакеты, нарядные платья, шорты, брюки и даже обувь и сумки из трикотажа. Особенно актуальны сейчас изделия из вязаного трикотажа.

Цветовые акценты и колор-блок

[ + – ] Модные дома предлагают использовать колор-блок или цветовой контраст

Пандемия заставила нас скучать по эмоциям. Поэтому логично, что ключевым трендом в этом сезоне остается цвет. Модные дома предлагают несколько свежих стилистических приемов — колор-блок или контраст по цвету. Сочетание разных оттенков в одном образе — либо дополнение нейтральных по цветам луков яркими цветовыми вкраплениями.

Горнолыжная эстетика

[ + – ] Горно-лыжная эстетика окажется в топе модных предпочтений зимой 2021-22

Дизайнеры в этом сезоне позаботились и о нашем комфорте в холодное время года. Предлагают одежду а-ля облачение для лыжных курортов: утепленные леггенсы, свитера со скандинавским рисунком, горнолыжные пуховики с принтом. Вдохновляемся показами Givenchy, Chanel, Arkis.