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Аромати весни. Ідеї подарунків на 8 березня — модні парфуми

Лідія Новоселецька
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дівчина, плаття з квітів, шлейф, аромат, подарунок дівчині на 8 березня
Фото: Getty Images

Які можна зробити подарунки на 8 березня? Мода на аромати змінюється не так стрімко, як на одяг і взуття, тому в царстві парфумерії завжди можна знайти не тільки новинки, але і стару, добру класику, з якою ніколи не потрапиш в халепу.

На наших теренах традиція дарувати на 8 Березня аромат (бажано французький) йде корінням в радянське минуле, коли подарований флакон парфумів цінувався на вагу золота. Сьогодні знайти заповітні парфуми не складає труднощів, а безліч варіантів парфумів на будь-який смак та гаманець роблять їх одним з найкращих подарунків.

Ів Сен Лоран
Ів Сен Лоран , французький модельєр

Навіть найвишуканішому наряду необхідна хоча б краплина парфумів. Тільки вони додадуть йому закінченість і досконалість, а вам додадуть шарму і чарівності

Молоде покоління українців до вибору парфумів відноситься прискіпливо. Багато хто навіть навчилися складати парфумерні гардероби, а деякі користуються тільки одним ароматом-фаворитом, не зраджуючи йому протягом десятків років. Тому, вибираючи парфуми в подарунок на 8 березня, важливо не помилитися. Інакше ризикуєте зіпсувати настрій не тільки тієї, для кого призначений сюрприз, але і себе. За такої причини, замість того щоб діяти навмання, відвідайте спеціалізований магазин і за допомогою професійних консультантів переконайтеся, що роман з обраним ароматом точно трапиться.

До речі, дарувати дорогий нішевий парфум дівчатам, які не досягли 20-річного віку, вважається поганим тоном. Адже у них ще не має власної історії відносин з ароматами, і складний букет ризикує додати їм віку, зазвучавши недоречно. Тому, вибираючи на 8 березня парфум для молодої дівчини, зверніть увагу на популярні рішення вартістю до 3 тис грн. А якщо з новинками експериментувати не хочеться, на допомогу завжди прийдуть перевірені часом класичні аромати.

Good Girl Eau de Parfum Suprême, Carolina Herrera

Good Girl Eau de Parfum Suprême, Carolina Herrera, духи, парфюмерія, духи в подарунок, 8 березня, подарунок на 8 березня
Good Girl Eau de Parfum Suprême, Carolina Herrera

Good Girl Eau de Parfum Suprême — оновлена варіація і нове прочитання популярного парфуму Carolina Herrera, який відноситься до групи східних квіткових ароматів. Автором цього сміливого і витонченого союзу єгипетського жасмину та лісової ягоди у 2020 році став парфумер Луїз Тюрн. Цей аромат стане ефектним рішенням для подарунка не тільки до 8 Березня, а й просто так. Підмітимо також витончений флакон, виконаний у формі жіночої туфельки на шпильці. У такому виконанні Good Girl Eau de Parfum Suprême стає невеличким витвором мистецтва.

Irrésistible, Givenchy

Irrésistible, Givenchy, парфуми, парфюмерія, парфуми в подарунок, 8 березня, подарунок на 8 березня
Irrésistible, Givenchy

Для охочих принаймні у мріях переміститися з прекрасних садів Близького Сходу у весняний паризький парк підійде новий популярний парфум Irrésistible французького модного дому Givenchy. Цей жіночий аромат належить до квітково-фруктової групи букетів і по-справжньому юнацький і транслює справжній оптимізм. Його створили імениті паризькі парфумери Енн Фліпо, Домінік Ропійон і Фанні Бал, які багато разів співпрацювали зі знаменитими французькими будинками моди.

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Perfect, Marc Jacobs

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Perfect, Marc Jacobs

Неповторний аромат з інтонаціями ревеню і нарциса у поєднанні з мʼякістю мигдального молока і кедра можна вважати маніфестом дизайнера Марка Джейкобса, особиста мантра якого звучить так: "Я самобутній, такий, як є". У поєднанні з романтичним оформленням флакона цей модний аромат останнього часу стане справжнім освідченням у коханні прекрасній дамі.

Nina Rose — Nina Ricci

Nina Rose, Nina Ricci, парфуми, парфюмерія, парфуми в подарунок, 8 березня, подарунок на 8 березня
Nina Rose — Nina Ricci

Ще одне нове прочитання культової парфумованої води, відомої багатьом завдяки флакону-яблучку, — Nina Rose. Композиція зберегла життєрадісний характер, але акценти в ній розставлені по-іншому. Аромат Nina Rose характерний свіжістю поєднання бергамоту, лимона і стиглої груші, яка на шкірі розкривається в елегантний букет з апельсинового кольору, жасмину і кедра. Підійде для всіх, хто схильний дивитися на життя через рожеві окуляри, як у пісні Грейс Джонс La vie en rose.

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Intense Café Montale

Intense Café Montale, парфуми, парфюмерія, парфуми в подарунок, 8 березня, подарунок на 8 березня
Intense Café Montale

Ця парфумована вода з нішевої серії ароматів парфумера Пʼєра Монталя впевнено тримає позиції серед найбільш популярних, починаючи з моменту створення у 2013 році. Унікальна комбінація запаху троянд, ароматної кави, ванілі, білого мускусу і амбри створює ароматне унісекс-рішення, яке залишається модним для обох статей. Правда, більш популярним парфум вважається все-таки серед жіночої аудиторії, для якої Intense Café Montal стане ідеальним подарунком.

Chanel No.5

Chanel No.5, парфуми, парфюмерія, парфуми в подарунок, 8 березня, подарунок на 8 березня
Chanel No.5

Один з найвідоміших ароматів на планеті Chanel No.5 давно набув статусу культового. Ним користуються кілька поколінь, а створений парфум під особистим керівництвом Коко Шанель. Згідно з легендою, вона замовила у парфумера Ернеста Бо штучний аромат "справжньої жінки". З десяти запропонованих варіантів Коко вибрала пʼятий. Ймовірно, саме з цієї причини найзнаменитіші парфуми у світі названі Chanel No.5. Зазначимо, що специфічний і складний букет аромату підійде далеко не всім. Тому його вибір напередодні 8 Березня краще узгодити з тими, кому призначений подарунок.