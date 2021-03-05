Аромати весни. Ідеї подарунків на 8 березня — модні парфуми

Які можна зробити подарунки на 8 березня? Мода на аромати змінюється не так стрімко, як на одяг і взуття, тому в царстві парфумерії завжди можна знайти не тільки новинки, але і стару, добру класику, з якою ніколи не потрапиш в халепу.

На наших теренах традиція дарувати на 8 Березня аромат (бажано французький) йде корінням в радянське минуле, коли подарований флакон парфумів цінувався на вагу золота. Сьогодні знайти заповітні парфуми не складає труднощів, а безліч варіантів парфумів на будь-який смак та гаманець роблять їх одним з найкращих подарунків.

Ів Сен Лоран , французький модельєр

Навіть найвишуканішому наряду необхідна хоча б краплина парфумів. Тільки вони додадуть йому закінченість і досконалість, а вам додадуть шарму і чарівності

Молоде покоління українців до вибору парфумів відноситься прискіпливо. Багато хто навіть навчилися складати парфумерні гардероби, а деякі користуються тільки одним ароматом-фаворитом, не зраджуючи йому протягом десятків років. Тому, вибираючи парфуми в подарунок на 8 березня, важливо не помилитися. Інакше ризикуєте зіпсувати настрій не тільки тієї, для кого призначений сюрприз, але і себе. За такої причини, замість того щоб діяти навмання, відвідайте спеціалізований магазин і за допомогою професійних консультантів переконайтеся, що роман з обраним ароматом точно трапиться.

До речі, дарувати дорогий нішевий парфум дівчатам, які не досягли 20-річного віку, вважається поганим тоном. Адже у них ще не має власної історії відносин з ароматами, і складний букет ризикує додати їм віку, зазвучавши недоречно. Тому, вибираючи на 8 березня парфум для молодої дівчини, зверніть увагу на популярні рішення вартістю до 3 тис грн. А якщо з новинками експериментувати не хочеться, на допомогу завжди прийдуть перевірені часом класичні аромати.

Good Girl Eau de Parfum Suprême, Carolina Herrera

[ + – ] Good Girl Eau de Parfum Suprême, Carolina Herrera

Good Girl Eau de Parfum Suprême — оновлена варіація і нове прочитання популярного парфуму Carolina Herrera, який відноситься до групи східних квіткових ароматів. Автором цього сміливого і витонченого союзу єгипетського жасмину та лісової ягоди у 2020 році став парфумер Луїз Тюрн. Цей аромат стане ефектним рішенням для подарунка не тільки до 8 Березня, а й просто так. Підмітимо також витончений флакон, виконаний у формі жіночої туфельки на шпильці. У такому виконанні Good Girl Eau de Parfum Suprême стає невеличким витвором мистецтва.

Irrésistible, Givenchy

[ + – ] Irrésistible, Givenchy

Для охочих принаймні у мріях переміститися з прекрасних садів Близького Сходу у весняний паризький парк підійде новий популярний парфум Irrésistible французького модного дому Givenchy. Цей жіночий аромат належить до квітково-фруктової групи букетів і по-справжньому юнацький і транслює справжній оптимізм. Його створили імениті паризькі парфумери Енн Фліпо, Домінік Ропійон і Фанні Бал, які багато разів співпрацювали зі знаменитими французькими будинками моди.

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Perfect, Marc Jacobs

[ + – ] Perfect, Marc Jacobs

Неповторний аромат з інтонаціями ревеню і нарциса у поєднанні з мʼякістю мигдального молока і кедра можна вважати маніфестом дизайнера Марка Джейкобса, особиста мантра якого звучить так: "Я самобутній, такий, як є". У поєднанні з романтичним оформленням флакона цей модний аромат останнього часу стане справжнім освідченням у коханні прекрасній дамі.

Nina Rose — Nina Ricci

[ + – ] Nina Rose — Nina Ricci

Ще одне нове прочитання культової парфумованої води, відомої багатьом завдяки флакону-яблучку, — Nina Rose. Композиція зберегла життєрадісний характер, але акценти в ній розставлені по-іншому. Аромат Nina Rose характерний свіжістю поєднання бергамоту, лимона і стиглої груші, яка на шкірі розкривається в елегантний букет з апельсинового кольору, жасмину і кедра. Підійде для всіх, хто схильний дивитися на життя через рожеві окуляри, як у пісні Грейс Джонс La vie en rose.

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Intense Café Montale

[ + – ] Intense Café Montale

Ця парфумована вода з нішевої серії ароматів парфумера Пʼєра Монталя впевнено тримає позиції серед найбільш популярних, починаючи з моменту створення у 2013 році. Унікальна комбінація запаху троянд, ароматної кави, ванілі, білого мускусу і амбри створює ароматне унісекс-рішення, яке залишається модним для обох статей. Правда, більш популярним парфум вважається все-таки серед жіночої аудиторії, для якої Intense Café Montal стане ідеальним подарунком.

Chanel No.5

[ + – ] Chanel No.5

Один з найвідоміших ароматів на планеті Chanel No.5 давно набув статусу культового. Ним користуються кілька поколінь, а створений парфум під особистим керівництвом Коко Шанель. Згідно з легендою, вона замовила у парфумера Ернеста Бо штучний аромат "справжньої жінки". З десяти запропонованих варіантів Коко вибрала пʼятий. Ймовірно, саме з цієї причини найзнаменитіші парфуми у світі названі Chanel No.5. Зазначимо, що специфічний і складний букет аромату підійде далеко не всім. Тому його вибір напередодні 8 Березня краще узгодити з тими, кому призначений подарунок.