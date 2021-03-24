Мужа Каролины, принцессы Монакской, приговорили к 10 месяцам за избиение полицейского

Принц Эрнст Август V Ганноверский сам вызвал полицию, а потом угрожал им и обещал "казнить их семьи"

Третий муж Каролины, принцессы Монакской и старшей дочери князя Монако Ренье III и голливудской кинозвезды Грейс Келли был осужден на 10 месяцев домашнего ареста за нападение на полицейского. Принц Эрнст Август V Ганноверский избил представителя правоохранительных органов, когда тот явился на вызов в его охотничий домик. Об этом пишет Daily Mail.

Полицию вызвал сам принц, сообщив, что его служащие "хотят его убить". А когда правоохранители прибыли, то набросился на них и угрожал, что "казнит их семьи".

Принц Ганноверский был пьян и находился под воздействием наркотиков, так что теперь ему предстоит еще пройти курс лечения у психиатра. Усугубил его положение еще один инцидент: принц повздорил с полицейской и угрожал ей битой.

[ + – ] Принц Ганноверский у зала суда

Согласно приговору, принц должен будет съехать из своего охотничьего домика и провести 10 месяцев домашнего ареста в другом месте. Он уже сообщил, что недоволен, потому что живет в домике последние 50 лет и не намерен менять место проживания.

Впрочем, это не первый раз, когда принц Ганноверский попадает на первые страницы таблоидов, благодаря своему эксцентричному поведению. В прошлом году он снес дорожным знак у своего дома, а работникам, которые приехали его восстанавливать, пообещал разборки с "бандой головорезов".

Также он известен скандалом с замком Мариенбург, который хочет отобрать у правительства Германии, после того, как его сын, также принц Эрнст Август, передал данный замок правительству за символическую цену в 1 евро, так как не мог его содержать самостоятельно: замку требовался ремонт, стоимостью в 25 миллионов долларов.

[ + – ] Замок Мариенбург/Фото: соцсети

Сейчас Мариенбург является туристической достопримечательностью, а принц Ганноверский порвал все отношения с сыном, обвинив его в "разбазаривании семейного состояния" и подал в суд на правительство Германии. Там он сообщил, что "из-за неблагодарного сына вынужден прозябать в охотничьем домике совсем один и без средств к существованию".

Ранее от него ушли несколько слуг, сообщив, что "больше не могут этого выносить", а в 2009 году он расстался с женой Каролиной, принцессой Монакской. Официально супруги не разведены, но живут отдельно.

Принц Эрнст Август V Ганноверский является потомком короля Великобритании Георга III Ганноверского, а потому зависит от акта британского парламента о королевских браках 1772 года. Чтобы жениться на принцессе Каролине, он официально просил разрешения на этот брак у королевы Великобритании Елизаветы II, которая 11 января 1999 года издала королевский указ с разрешением на заключение этого брака. Без санкции королевы этот брак считался бы недействительным в Великобритании, где его семья владеет имуществом, а его законные потомки от брака лишались права на наследование британской короны. Кроме того, Каролина, чтобы сохранить права на монакский престол и передать их в наследство будущим потомкам, должна была получить одобрение еще трети населения Монако и официальное согласие на брак своего отца, князя Ренье III Монакского.