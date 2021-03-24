Чоловіка Кароліни, принцеси Монакської, засудили до 10 місяців за побиття поліцейського

Принц Ернст Август V Ганноверський самостійно викликав поліцію, а потім погрожував їм і обіцяв "стратити їхні сім'ї".

Третій чоловік Кароліни, принцеси Монакської і старшої дочки князя Монако Реньє III і голлівудської кінозірки Грейс Келлі був засуджений на 10 місяців домашнього арешту за напад на поліцейського. Принц Ернст Август V Ганноверський побив представника правоохоронних органів, коли той з'явився на виклик у його мисливський будиночок. Про це пише Daily Mail.

Поліцію викликав власне принц, повідомивши, що його службовці "хочуть його вбити". А коли правоохоронці прибули, то накинувся на них і погрожував, що "стратить їхні сім'ї".

Принц Ганноверський був п'яний і перебував під впливом наркотиків, тож тепер йому треба ще пройти курс лікування у психіатра. Посилив його ситуацію ще один інцидент: принц посварився з поліцейською і погрожував їй битою.

[ + – ] Принц Ганноверський у залу суду

Згідно з вироком, принц повинен буде переїжджати зі свого мисливського будиночка та провести 10 місяців домашнього арешту в іншому місці. Він уже повідомив, що незадоволений, тому що живе в будиночку останні 50 років і не має наміру змінювати місце проживання.

Утім, це не вперше, коли принц Ганноверський потрапляє на перші сторінки таблоїдів, через свою ексцентричну поведінку. Минулого року він зніс дорожній знак біля свого будинку, а працівникам, які приїхали його відновлювати, пообіцяв розбірки з "бандою головорізів".

Також він відомий скандалом із замком Марієнбург, який хоче відібрати в уряду Німеччини, після того, як його син, також принц Ернст Август, передав цей замок уряду за символічну ціну 1 євро, оскільки не міг його утримувати самостійно: замку був потрібний ремонт, вартістю 25 мільйонів доларів.

[ + – ] Замок Марієнбург/Фото: соцмережі

Зараз Марієнбург є туристичною визначною пам'яткою, а принц Ганноверський порвав усі стосунки із сином, звинувативши його в "розбазарюванні сімейних статків" і подав до суду на уряд Німеччини. Там він повідомив, що "через невдячного сина змушений животіти в мисливському будиночку зовсім один і без засобів до існування".

Раніше від нього пішли кілька слуг, повідомивши, що "більше не можуть цього терпіти", а в 2009 році він розлучився з дружиною Кароліною, принцесою Монакською. Офіційно подружжя не розлучені, але живуть окремо.

Принц Ернст Август V Ганноверський є нащадком короля Великобританії Георга III Ганноверського, а тому залежить від акту британського парламенту про королівські шлюби 1772 року. Щоб одружитися із принцесою Кароліною, він офіційно просив дозволу на цей шлюб у королеви Великобританії Єлизавети II, яка 11 січня 1999 року видала королівський указ із дозволом на укладення цього шлюбу. Без санкції королеви цей шлюб вважався б недійсним у Великобританії, де його сім'я володіє майном, а його законні нащадки від шлюбу позбавлялися права на спадкування британської корони. Крім того, Кароліна, щоб зберегти права на монакський престол і передати їх у спадок майбутнім нащадкам, повинна була отримати схвалення ще третини населення Монако й офіційну згоду на шлюб свого батька, князя Реньє III Монакського.