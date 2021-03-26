Джейн Фонда появилась на обложке Harper's Bazaar и рассказала, что фантазирует о молодых мужчинах

83-летняя кинодива стала самой пожилой звездой, украсившей обложку глянца с 153-летней историей

Джейн Фонда стала героиней апрельского номера Harperʼs Bazaar и дала откровенное интервью о своих фантазиях и мужчинах, что были в ее жизни.

83-летняя звезда фильмов "Барбарелла" и "Синяя птица" трижды была замужем: ее первым мужем стал французский режиссер Роже Вадим, вторым – антивоенный активист Том Хайден, третьим – Тед Тернер, киномагнат и основатель телеканала CNN. С Тернером Джейн Фонда развелась в 2001 году после того, как уличила его в измене. С 2009 по 2017 гг. актриса встречалась с продюсером Ричардом Перри.

С той поры никаких подробностей о своей личной жизни актриса не рассказывала. Однако сделала исключение для Harperʼs Bazaar. Фонда призналась, что не готова к новым романам. "Я не хочу снова вступать в сексуальные отношения и рада, что мне больше не придется ни перед кем раздеваться, даже при свечах", — сказала она. Однако актриса призналась, что иногда фантазирует о мужчинах моложе себя.

"Вот моя фантазия. Я встречаю профессора или исследователя, кого из этой сферы, кто действительно способен любить, лелеять женщину, чтобы я могла проверить себя и посмотреть, могу ли я еще. Я думаю, что, может быть, теперь смогу, но проблема в том, что я хочу мужчину помоложе. Разве это не ужасно? Дело в коже. Я бы хотела молодого мужчину, но это бесполезные мечты", — рассказала актриса.

"Меня привлекают люди, которые могут научить меня чему-то и чья жизнь отличается от моей", — сказала актриса и призналась, что ради своего третьего мужа, Теда Тернера, научилась ловить рыбу нахлыстом и охотится. А также ей приходилось "сексуально для него одеваться".

[ + – ] Все фото: Harperʼs Bazaar

"Я этого хотела. Зачем быть с Тедом Тернером, если ты не хочешь погружаться в его реальность и извлекать из этого уроки? Я рада, что делала это… Отчасти я завязывала отношения с мужчинами, когда чувствовала, что они могут провести меня по новому пути", — рассказала актриса.