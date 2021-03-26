Джейн Фонда з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar і розповіла, що фантазує про молодих чоловіків

83-річна кінодіва стала найстаршою зіркою, яка прикрасила обкладинку глянцю з 153-річною історією

Джейн Фонда стала героїнею квітневого номера Harper's Bazaar і дала відверте інтерв'ю про свої фантазії і чоловіків, котрі були в її житті.

83-річна зірка фільмів "Барбарела" і "Синій птах" тричі була заміжня: її першим чоловіком став французький режисер Роже Вадим, другим — антивоєнний активіст Том Хайден, третім — Тед Тернер, кіномагнат і засновник телеканалу CNN. З Тернером Джейн Фонда розлучилася у 2001 році після того, як викрила його в зраді. З 2009 по 2017 рр. актриса зустрічалася з продюсером Річардом Перрі.

З того часу ніяких подробиць про своє особисте життя актриса не розповідала. Однак зробила виняток для Harper's Bazaar. Фонда зізналася, що не готова до нових романів. "Я не хочу знову вступати в сексуальні відносини і рада, що мені більше не доведеться ні перед ким роздягатися, навіть при свічках", — сказала вона. Однак актриса зізналася, що іноді фантазує про чоловіків молодших за себе.

"Ось моя фантазія. Я зустрічаю професора або дослідника, когось з цієї сфери, хто дійсно здатний любити, плекати жінку, щоб я могла перевірити себе і подивитися, чи можу я ще. Я думаю, що, може, тепер зможу, але проблема в тому, що я хочу чоловіка молодшого. Хіба це не жахливо? Справа в шкірі. Я б хотіла молодого чоловіка, але це марні мрії", — розповіла актриса.

"Мене приваблюють люди, які можуть навчити мене чогось і чиє життя відрізняється від мого", — сказала актриса і зізналася, що заради свого третього чоловіка, Теда Тернера, навчилася ловити рибу нахлистом і полює. А також їй доводилося "сексуально для нього одягатися".

[ + – ] Усі фото: Harper's Bazaar

"Я цього хотіла. Навіщо бути з Тедом Тернером, якщо ти не хочеш занурюватися в його реальність і отримувати з цього уроки? Я рада, що робила це... Частково я зав'язувала відносини з чоловіками, коли відчувала, що вони можуть провести мене по новому шляху", — розповіла актриса.