У сына Жанны Фриске появился брат (фото)

Имя ребенка Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова держат в секрете.

38-летний российский и белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев второй раз стал отцом. Радостную новость бывший возлюбленный покойной певицы Жанны Фриске сообщил на своей странице в Instagram.

"Добро пожаловать!" – подписал он снимок, на котором позирует с новорожденным ребенком на руках.

[ + – ] Имя ребенка родители пока не разглашают

Несколько эмоциональных кадров Дмитрий опубликовал и в сториз.

Сына телеведущему в элитной московской клинике "Лапино" родила его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова, с которой Шепелев вместе уже около четырех лет.

Для обоих этот ребенок стал вторым. У Дмитрия подрастает семилетний сын Платон от Жанны Фриске, а у Екатерины – дочь Лада такого же возраста. Дети ходили в один детский сад.

Как известно, с 2012 по 2015 года ведущий жил в гражданском браке с артисткой, которая умерла из-за онкологического заболевания. Их ребенку на тот момент было два года, и с тех пор Дмитрий воспитывает его самостоятельно.

В прошлом году Платон пошел в первый класс. Отец выбрал для него элитный лицей в центре Москвы, где год обучения стоит 1,4 млн. рублей.

Напомним, в 2018 году Шепелеву запретили въезд в Украину. Соответствующее решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины.