UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

У сына Жанны Фриске появился брат (фото)

31
Дмитрий Шепелев, сын Платон
Фото: Дмитрий Шепелев/Instagram | Семилетний Платон с отцом, Дмитрием Шепелевым

Имя ребенка Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова держат в секрете.

38-летний российский и белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев второй раз стал отцом. Радостную новость бывший возлюбленный покойной певицы Жанны Фриске сообщил на своей странице в Instagram.

"Добро пожаловать!" – подписал он снимок, на котором позирует с новорожденным ребенком на руках.

Дмитрий Шепелев, сын, ребенок
Имя ребенка родители пока не разглашают

Несколько эмоциональных кадров Дмитрий опубликовал и в сториз.

Дмитрий Шепелев, ребенок, сын
Дмитрий Шепелев, ребенок, сын
Дмитрий Шепелев, ребенок, сын
Дмитрий Шепелев, ребенок, сын
Дмитрий Шепелев, ребенок, сын
Дмитрий Шепелев, ребенок, сын
Дмитрий Шепелев, ребенок, сын
Дмитрий Шепелев, ребенок, сын

Сына телеведущему в элитной московской клинике "Лапино" родила его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова, с которой Шепелев вместе уже около четырех лет.

Для обоих этот ребенок стал вторым. У Дмитрия подрастает семилетний сын Платон от Жанны Фриске, а у Екатерины – дочь Лада такого же возраста. Дети ходили в один детский сад.

Как известно, с 2012 по 2015 года ведущий жил в гражданском браке с артисткой, которая умерла из-за онкологического заболевания. Их ребенку на тот момент было два года, и с тех пор Дмитрий воспитывает его самостоятельно.

В прошлом году Платон пошел в первый класс. Отец выбрал для него элитный лицей в центре Москвы, где год обучения стоит 1,4 млн. рублей.

Напомним, в 2018 году Шепелеву запретили въезд в Украину. Соответствующее решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины.