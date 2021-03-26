У сина Жанни Фріске з'явився брат (фото)

Ім'я дитини Дмитро Шепелєв і Катерина Тулупова тримають у секреті.

38-річний російський і білоруський телеведучий Дмитро Шепелєв вдруге став батьком. Радісну новину колишній коханий покійної співачки Жанни Фріске повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Ласкаво просимо!" — підписав він знімок, на якому позує з новонародженою дитиною на руках.

[ + – ] Ім'я дитини батьки поки не розголошують

Кілька емоційних кадрів Дмитро опублікував і в сторіз.

Сина телеведучому в елітній московській клініці "Лапіно" народила його кохана, дизайнер Катерина Тулупова, з якою Шепелєв разом уже близько чотирьох років.

Для обох ця дитина стала другою. У Дмитра підростає семирічний син Платон від Жанни Фріске, а в Катерини — дочка Лада такого ж віку. Діти ходили в один дитячий садок.

Як відомо, з 2012 до 2015 року ведучий жив у цивільному шлюбі з артисткою, яка померла через онкологічне захворювання. Їхній дитині на той момент було два роки, і з тих пір Дмитро виховує його самостійно.

У минулому році Платон пішов у перший клас. Батько вибрав для нього елітний ліцей у центрі Москви, де рік навчання коштує 1,4 млн. рублів.

Нагадаємо, що у 2018 році Шепелєву заборонили в'їзд в Україну. Відповідне рішення було прийняте на підставі звернення Служби безпеки України.