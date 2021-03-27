День рождения Тарантино: топ-5 его самых кровавых шедевров

27 марта исполняется 57 лет самому оригинальному режиссеру Голливуда, великому и ужасному Квентину Тарантино. Его фишки: тонны крови и горы трупов, своеобразный черный юмор, длинные насыщенные диалоги, как правило, на темы связанные с поп-культурой, нарушение последовательности событий, остроумное цитирование классиков кино.

Квентин – самомучка, сведения о фильмах он черпал, работая клерком в видеосалоне. Тарантино не закончил даже средней школы, бросив учебу в 15 лет. Известна его фраза: "Я не ходил в школу, я ходил в кино". При чем – на жесткое кино для взрослых.

Поэтому неудивительно, что он максимально в своих картинах эстетизировал насилие и убийства, которых всегда хватало на американских экранах. Любимым фильмом Квентин называл "Таксист" Скорсезе. А в жизни Тарантино не терпит жестокости, больших скоростей и обожает стихи Бориса Пастернака.

Отдельная тема: саундтреки – Квентин отчаянный меломан и в любой ленте у него великолепная подборка разных рок-н-рольных хитов, при чем фильм эту музыку делает "своей".

Практически. в каждой ленте мастера есть сцена, где несколько человек наставляют друг на друга оружие. Этим особенно запомнилась его дебютная лента.

"Бешеные псы" (1992)

Дебютный криминальный фильм 29-летнего режиссера сразу стала культовым. По сюжету бандиты обедают в кафе болтая о разной ерунде, включая песню Мадонну, потом внезапно отправляются грабить ювелирный магазин. Но там их ждет полицейская засада. С потерями они вырываются оттуда, прихватив и "камни" и начинают разбираться на складе: кто стукач?

Внимание зрителей держит дикое напряжение, сцены жестокостей (отрезание уха, множество персонажей истекают кровью от огнестрельных ранений) и интрига: кто же предатель. Догадаться невозможно.

В ролях: Харви Кейтель, Тим Рот, Стив Бушеми

Трейлер

"Криминальное чтиво" (1994)

Мировую известность ему принесло "Криминальное чтиво", получившее "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, "Оскар", награду Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA, премию "Золотой глобус" и еще десятки наград.

Тарантино открыл уникальный жанр: черная, криминальная комедия с нелинейным сюжетом. Режиссер показывал эпизоды не в хронологической последовательности, а переставляя прошлое и будущее в ленте по своему усмотрению. Этот фильм вывел на новую орбиту полузабытого после "Лихорадки субботнего вечера" (1977) Джона Траволту. Он согласился на скромный для артиста его уровня гонорар в $150 тыс., но после роли гангстера Винсента Веги его гонорары стали исчисляться миллионами. При всей внешней крутости Вега как профи – полный отстой: неряшливость, неподготовленность, несобранность – все это и приводит его к гибели в туалете. Но харизму и обаяние – не спрячешь и потом танец в фильме Траволты с Умой Турман под рок-н-ролл Чака Берри – киноклассика. Киллер Винсент Вега гораздо лучше танцует, чем стреляет.

В этой картине самый большой гонорар в $800 тыс. достался Брюсу Уиллису, сыгравшему боксера Буча. На эту роль Тарантино хотел обязательно взять звезду. Вначале он планировал предложить ее Сильвестру Сталлоне, но потом решил, что это будет слишком прямой отсыл к "Рокки" и отдал роль "крепкому орешку"

Сюжет фильма – это несколько киноновелл: ограбление в кафе, дискуссии двух гангстеров, спасение девушки от передозировки наркотиками и боксер, кинувший мафию.

Сложно назвать, что в фильме оригинальнее и главнее. Наверное, все-таки то, что криминальный авторитет попадает в лапы к маньякам и становится жертвой сексуального насилия. Такого в мировом кинематографе не было!

В ролях: Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман

От заката до рассвета (1996)

Здесь Тарантино выступил как автор сценария, продюсер и актер. Фильм снял его хороший друг, тоже любитель обильного кровопролития, Родригес.

Картина оригинальна совмещением жанров: вестерна и мистического триллера. По сюжету два гангстера сбегают из тюрьмы, грабят банк, берут в заложницы его работницу. Потом один из них ее насилует и убивает. Ну то есть парочка – негде печать ставить. И вот они случайно заходят в бар со стриптизом на границе с Мексикой – выпить-перекусить и нарываются на целое кодло вампиров, которые питаются кровью дальнобойщиков. Палачи становятся жертвами – в принципе – тот же приемчик, где мафиози попадает к сексуальным маньякам. Как в старой восточной притче "Паук и шершень", где один хищник нарывается на более сильного.

Финальный кадр вошел в учебники: показывается задняя стена здания бара, а там, гора черепов и само питейное заведение напоминает пирамиду ацтеков, где жрецы приносили человеческие жертвы. Жестоко, но эстетически красиво здесь соединились история и современность.

"Убить била" (2003-2004)

В этой картине – по официальным данным – использовали две тонны искусственной крови.

Первая часть триллера о невесте-мстительнице вышла в декабре 2003 года, вторая – в апреле 2004 года.

Тарантино впервые в Голливуде смешал западную и восточную стилистику. Он заставлял своего оператора просматривать десятки гонконговских боевиков. Сам он дополнительно просмотрел километры анимэ.

На экране после отсечения голов и рук самурайскими мечами кровь хлещет многометровыми гейзерами. Режиссер дошел того в гротескном изображении насилия, что сцены убийства вызывали комический эффект.

Героиня Умы Турман – бравый Воин Мести и бывшая невеста. Она сметает десятки противников. Сцены выдержаны в стиле восточных боевиков.

А одном из эпизодов героиня Турман дерется на мечах с женщиной-якудза. Интерьер: падающий снежок на фоне зимнего японского сада! В этой самой кровавой своей картине режиссер, тоже наэстетствовался всласть.

В ролях: Ума Турман, Дэвид Кэррадайн, Люси Лью

Бесславные ублюдки (2009)

В этом военном триллере Тарантино – классик постмодернизма – делает эффектный перевертыш: во время Второй мировой вместо палачей – фашистов, их сотнями "мочат" боевики-евреи.

По сюжету группа американских солдат еврейского происхождения устраивает террор немцам на территории оккупированной Франции. Один из головорезов – Жид-Медведь – добирается даже до Гитлера. Такая вот альтернативная история.

Но, например, в Израиле это постмодернистская игра вызвала настоящий энтузиазм. "В Израиле весь театр буквально утопает в аплодисментах не в тот момент, когда Гитлера убивают, а когда Шошанна говорит: "Это — лицо еврейской мести". Я думаю, это начали два парня, но затем все вскочили со своих мест. И, вы знаете, это было жестоко. Это было страшно. В той радости была какая-то жестокость. Это не походило на радостное приветствие "Индианы Джонс". В этом было что-то, вызывающее ужас".

Но именно на премьере "Ублюдков" в Израиле Квентин познакомился со своей будущей женой - Даниэлой Пик. Вероятно, девушка тоже была в плену обожания-поклонения, которое вызвал в ее родной стране этим фильмом Квентин. Закоренелый холостяк Тарантино, "женатый на кино", сопротивлялся долго, но все-таки вступил с Пик в официальный брак в 2018 году.

В ролях: Брэд Питт, Элай Рот, Тиль Швайгер