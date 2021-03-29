Тренды весна-лето 2021. Самые модные кардиганы сезона

Разбирались, каким кардиганом следует пополнить гардероб наступившей весной 2021.

Кардиган для весны и лета это, пожалуй, одна из самых нужных единиц одежды женского гардероба. Ведущие дизайнеры из года в год включают кардиганы в свои модные коллекции. При этом разнообразие моделей, цветовых решений и тканей дают возможность составлять очень разные образы в любом стиле. Фокус разбирался, какие кардиганы будут наиболее актуальными в наступившем сезоне весна-лето 2021.

Стоит отметить, что кардиганом можно дополнить как офисный лук, так и образ в спортивном стиле. Причем этот предмет одежды способен сделать силуэт зрительно стройнее, "разбавить" скучный или слишком официальный комплект одежды, "оправдать" в романтическом образе наличие кед или кроссовок. Словом, кардиган — это настоящий помощник женщины, который может выполнять роль пальто, жакета, короткого пиджака и основной верхней части образа.

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Классический кардиган

[ + – ] Черный кардиган эффектно дополняет кэжуал образы

Обычно классический кардиган выполнен в строгих цветовых решениях: черном, сером, коричневом или темно-синем цвете. Он эффектно заменяет деловой жакет, отлично сочетается со строгой блузкой, водолазкой, классическими брюками или юбкой средней длины. Впрочем, он хорошо дополняет и образ с джинсами и рубашкой. В последнем случае кардиган придает образу тональность сдержанности и легкой серьезности.

Кардиган-мантия

[ + – ] Кардиган-мантия эффектно дополнит образ в спортивном стиле

Такая модель кардигана станет эффектным дополнением к образу с кроссовками или кедами. Словом, любое решение в спортивном стиле просто не обойдется без кардигана-мантии. А капюшон, который является естественным для мантии в целом, носит еще и согревающую функцию. Таким образом, не сомневайтесь, эта вещь точно станет для вас очень полезной и функциональной.

Укороченный кардиган

[ + – ] Укороченный кардиган сможет выполнить роль жакета

Он сможет заменить жакет или короткий пиджак, который вы привыкли носить в офис. Укороченный кардиган часто выполнен в стиле классического пиджака Chanel или того, что принято называть "кофточкой".

Укороченный кардиган хорошо сочетается с джинсами, классической юбкой, брюками. Впрочем, такую единицу одежды можно сочетать также с длинным классическим кардиганом.

[ + – ] Еще один вариант кардигана

Такую единицу одежды можно носить как автономно, в качестве верха аутфита, так и в качестве дополнения к водолазке или блузке.

Приталенный кардиган

[ + – ] Удачная альтернатива верхней одежде на весну

Еще одна удачная альтернатива демисезонному пальто. Приталенный кардиган можно носить поверх основного аутфита. Он выполняет роль верхней одежды в весенних образах. При этом кардиган выполнен из более тонкого материала и по этой причине не создает дополнительный объем силуэту, в то время как приталенное пальто всегда слегка отягощает образ, особенно если под пальто надеть плотный свитер.

Удлиненный кардиган

[ + – ] Удлиненный кардиган-пальто эффектно сочетается с обувью на плоской подошве

Модницы чаще называют удлиненный кардиган трикотажным пальто. Стоит отметить, что выглядит такое кардиган-пальто очень элегантно и добавляет шика любому образу. Особенно эффектно такая единица одежды смотрится в сочетании с узкими джинсами-скинни и укороченной футболкой с принтом. При этом длинный кардиган не следует сочетать с обувью на каблуках, иначе может произойти не самое удачное смешение стилей. Для решения с длинным кардиганом лучше все-таки остановить выбор на обуви с плоской подошвой.