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Тренды весна-лето 2021. Самые модные кардиганы сезона

Лидия Новоселецкая
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Модные кардиганы сезона 2021
Фото: LadyWomans | Самые актуальные кардиганы сезона

Разбирались, каким кардиганом следует пополнить гардероб наступившей весной 2021.

Кардиган для весны и лета это, пожалуй, одна из самых нужных единиц одежды женского гардероба. Ведущие дизайнеры из года в год включают кардиганы в свои модные коллекции. При этом разнообразие моделей, цветовых решений и тканей дают возможность составлять очень разные образы в любом стиле. Фокус разбирался, какие кардиганы будут наиболее актуальными в наступившем сезоне весна-лето 2021.

Стоит отметить, что кардиганом можно дополнить как офисный лук, так и образ в спортивном стиле. Причем этот предмет одежды способен сделать силуэт зрительно стройнее, "разбавить" скучный или слишком официальный комплект одежды, "оправдать" в романтическом образе наличие кед или кроссовок. Словом, кардиган — это настоящий помощник женщины, который может выполнять роль пальто, жакета, короткого пиджака и основной верхней части образа.

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Классический кардиган

черный кардиган
Черный кардиган эффектно дополняет кэжуал образы

Обычно классический кардиган выполнен в строгих цветовых решениях: черном, сером, коричневом или темно-синем цвете. Он эффектно заменяет деловой жакет, отлично сочетается со строгой блузкой, водолазкой, классическими брюками или юбкой средней длины. Впрочем, он хорошо дополняет и образ с джинсами и рубашкой. В последнем случае кардиган придает образу тональность сдержанности и легкой серьезности.

Кардиган-мантия

кардиган-мантия
Кардиган-мантия эффектно дополнит образ в спортивном стиле

Такая модель кардигана станет эффектным дополнением к образу с кроссовками или кедами. Словом, любое решение в спортивном стиле просто не обойдется без кардигана-мантии. А капюшон, который является естественным для мантии в целом, носит еще и согревающую функцию. Таким образом, не сомневайтесь, эта вещь точно станет для вас очень полезной и функциональной.

Укороченный кардиган

Укороченный кардиган
Укороченный кардиган сможет выполнить роль жакета

Он сможет заменить жакет или короткий пиджак, который вы привыкли носить в офис. Укороченный кардиган часто выполнен в стиле классического пиджака Chanel или того, что принято называть "кофточкой".

Укороченный кардиган хорошо сочетается с джинсами, классической юбкой, брюками. Впрочем, такую единицу одежды можно сочетать также с длинным классическим кардиганом.

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Еще один вариант кардигана

Такую единицу одежды можно носить как автономно, в качестве верха аутфита, так и в качестве дополнения к водолазке или блузке.

Приталенный кардиган

приталенный кардиган
Удачная альтернатива верхней одежде на весну

Еще одна удачная альтернатива демисезонному пальто. Приталенный кардиган можно носить поверх основного аутфита. Он выполняет роль верхней одежды в весенних образах. При этом кардиган выполнен из более тонкого материала и по этой причине не создает дополнительный объем силуэту, в то время как приталенное пальто всегда слегка отягощает образ, особенно если под пальто надеть плотный свитер.

Удлиненный кардиган

Удлиненный кардиган-пальто
Удлиненный кардиган-пальто эффектно сочетается с обувью на плоской подошве

Модницы чаще называют удлиненный кардиган трикотажным пальто. Стоит отметить, что выглядит такое кардиган-пальто очень элегантно и добавляет шика любому образу. Особенно эффектно такая единица одежды смотрится в сочетании с узкими джинсами-скинни и укороченной футболкой с принтом. При этом длинный кардиган не следует сочетать с обувью на каблуках, иначе может произойти не самое удачное смешение стилей. Для решения с длинным кардиганом лучше все-таки остановить выбор на обуви с плоской подошвой.