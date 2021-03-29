Тренди весна-літо 2021. Наймодніші кардигани сезону

Розбиралися, яким кардиганом варто поповнити гардероб навесні 2021.

Кардиган для весни і літа це, мабуть, одна з найпотрібніших одиниць одягу жіночого гардеробу. Провідні дизайнери з року в рік включають кардигани у свої модні колекції. При цьому різноманітність моделей, колірних рішень і тканин дають можливість складати дуже різні образи в будь-якому стилі. Фокус розбирався, які кардигани будуть найактуальнішими у новому сезоні весна-літо 2021.

Варто зазначити, що кардиганом можна доповнити як офісний лук, так і образ у спортивному стилі. До того ж цей предмет одягу здатний зробити силует візуально стрункішим, "розбавити" нудний або занадто офіційний комплект одягу, "виправдати" у романтичному образі наявність кед або кросівок. Загалом, кардиган — це справжній помічник жінки, який може виконувати роль пальто, жакета, короткого піджака і основної верхньої частини образу.

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Класичний кардиган

[ + – ] Чорний кардиган ефектно доповнює кежуал образи

Зазвичай класичний кардиган виконаний у строгих кольорах: чорному, сірому, коричневому або темно-синьому кольорі. Він ефектно замінює діловий жакет, відмінно поєднується з суворою блузкою, водолазкою, класичними брюками або спідницею середньої довжини. Втім, він добре доповнює і образ з джинсами і сорочкою. В останньому випадку кардиган додає образу тональність стриманості та легкої серйозності.

Кардиган-мантія

[ + – ] Кардиган-мантія ефектно доповнить образ у спортивному стилі

Така модель кардигану стане ефектним доповненням до образу з кросівками або кедами. Загалом, будь-яке рішення у спортивному стилі просто не обійдеться без кардигана-мантії. А капюшон, який є природним для мантії в цілому, має ще і зігріваючу функцію. Таким чином, не сумнівайтеся, ця річ точно стане для вас дуже корисною і функціональною.

Укорочений кардиган

[ + – ] укорочений кардиган зможе виконати роль жакета

Він зможе замінити жакет або короткий піджак, який ви звикли носити в офіс. Укорочений кардиган часто виконаний у стилі класичного піджака Chanel або того, що прийнято називати "кофтиною".

Укорочений кардиган добре поєднується з джинсами, класичною спідницею, брюками. Втім, таку одиницю одягу можна поєднувати також з довгим класичним кардиганом.

[ + – ] Ще один варіант кардигану

Таку одиницю одягу можна носити як автономно, як верх аутфіту, так і як доповнення до водолазки або блузки.

Приталений кардиган

[ + – ] Вдала альтернатива верхньому одягу на весну

Ще одна вдала альтернатива демісезонному пальту. Приталений кардиган можна носити поверх основного аутфіту. Він виконує роль верхнього одягу у весняних образах. При цьому кардиган виконаний з більш тонкого матеріалу і з цієї причини не створює додатковий обʼєм силуету, тоді як приталені пальта завжди злегка обтяжують образ, особливо якщо під пальто вдягти щільний светр.

Подовжений кардиган

[ + – ] Подовжений кардиган-пальто ефектно поєднується з взуттям на плоскій підошві

Модниці частіше називають подовжений кардиган трикотажним пальто. Варто зазначити, що виглядає такий кардиган-пальто дуже елегантно і додає шику будь-якому образу. Особливо ефектно така одиниця одягу виглядає у поєднанні з вузькими джинсами-скіні та укороченою футболкою з принтом. При цьому довгий кардиган не варто поєднувати з взуттям на підборах, щоб не потрапити у не найвдаліше змішання стилів. Для образу з довгим кардиганом краще все-таки зупинити вибір на взутті з плоскою підошвою.