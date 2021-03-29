Тренди весна-літо 2021. Наймодніші кардигани сезону
Розбиралися, яким кардиганом варто поповнити гардероб навесні 2021.
Кардиган для весни і літа це, мабуть, одна з найпотрібніших одиниць одягу жіночого гардеробу. Провідні дизайнери з року в рік включають кардигани у свої модні колекції. При цьому різноманітність моделей, колірних рішень і тканин дають можливість складати дуже різні образи в будь-якому стилі. Фокус розбирався, які кардигани будуть найактуальнішими у новому сезоні весна-літо 2021.
Варто зазначити, що кардиганом можна доповнити як офісний лук, так і образ у спортивному стилі. До того ж цей предмет одягу здатний зробити силует візуально стрункішим, "розбавити" нудний або занадто офіційний комплект одягу, "виправдати" у романтичному образі наявність кед або кросівок. Загалом, кардиган — це справжній помічник жінки, який може виконувати роль пальто, жакета, короткого піджака і основної верхньої частини образу.
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Класичний кардиган
Зазвичай класичний кардиган виконаний у строгих кольорах: чорному, сірому, коричневому або темно-синьому кольорі. Він ефектно замінює діловий жакет, відмінно поєднується з суворою блузкою, водолазкою, класичними брюками або спідницею середньої довжини. Втім, він добре доповнює і образ з джинсами і сорочкою. В останньому випадку кардиган додає образу тональність стриманості та легкої серйозності.
Кардиган-мантія
Така модель кардигану стане ефектним доповненням до образу з кросівками або кедами. Загалом, будь-яке рішення у спортивному стилі просто не обійдеться без кардигана-мантії. А капюшон, який є природним для мантії в цілому, має ще і зігріваючу функцію. Таким чином, не сумнівайтеся, ця річ точно стане для вас дуже корисною і функціональною.
Укорочений кардиган
Він зможе замінити жакет або короткий піджак, який ви звикли носити в офіс. Укорочений кардиган часто виконаний у стилі класичного піджака Chanel або того, що прийнято називати "кофтиною".
Укорочений кардиган добре поєднується з джинсами, класичною спідницею, брюками. Втім, таку одиницю одягу можна поєднувати також з довгим класичним кардиганом.
Таку одиницю одягу можна носити як автономно, як верх аутфіту, так і як доповнення до водолазки або блузки.
Приталений кардиган
Ще одна вдала альтернатива демісезонному пальту. Приталений кардиган можна носити поверх основного аутфіту. Він виконує роль верхнього одягу у весняних образах. При цьому кардиган виконаний з більш тонкого матеріалу і з цієї причини не створює додатковий обʼєм силуету, тоді як приталені пальта завжди злегка обтяжують образ, особливо якщо під пальто вдягти щільний светр.
Подовжений кардиган
Модниці частіше називають подовжений кардиган трикотажним пальто. Варто зазначити, що виглядає такий кардиган-пальто дуже елегантно і додає шику будь-якому образу. Особливо ефектно така одиниця одягу виглядає у поєднанні з вузькими джинсами-скіні та укороченою футболкою з принтом. При цьому довгий кардиган не варто поєднувати з взуттям на підборах, щоб не потрапити у не найвдаліше змішання стилів. Для образу з довгим кардиганом краще все-таки зупинити вибір на взутті з плоскою підошвою.