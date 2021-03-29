"Каждый день, как на свадьбу": дизайнер принцессы Дианы рассказал про особенностях ее гардероба

Брюс Олдфилд одевал принцессу Уэльскую с 1980 года и до сих пор называет ее "идеальной клиенткой"

70-летний дизайнер Брюс Олдфилд более десяти лет занимался гардеробом принцессы Дианы, стал ее другом и считает, что она была "идеальной клиенткой" не смотря на "безжалостный график". Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас среди клиенток Олдфилда герцогиня Корнуолльская, вторая жена принца Чарльза и Софи, графиня Уэссекская, супруга принца Эдварда, младшего сына королевы Елизаветы II.

Дизайнер рассказал, что ему каждый раз пришлось одевать принцессу Диану так, будто она "собиралась на свадьбу".

[ + – ] Некоторые из нарядов Олдфилда в которых принцесса Диана появлялась на публике [ + – ] Некоторые из нарядов Олдфилда в которых принцесса Диана появлялась на публике

"Оглядываясь назад, я понимаю, что это был совершенно безжалостный для нее график, каждый раз она должны была выглядеть безупречно и часто менять наряды", — отмечает Олдфилд.

С Дианой сын ямайского боксера и ирландки познакомился благодаря детской благотворительной организации Barnardoʼs. Олдфилд рос в детских домах и приемных семьях и помогал учреждению, которое когда-то помогло ему, а Диана была президентом Barnardoʼs с 1984 по 1996 гг.

Принцессу регулярно видели на приемах в его нарядах. Так, одно из ее платьев из черного бархата, которое она надела для премьеры "Отверженных" в 1985 году, произвело настоящий фурор и было позже продано на благотворительном аукционе за 50 тысяч фунтов стерлингов.

"Эти отношения длились почти 10 лет, и это было действительно важно для меня. Она была идеальной клиенткой", — отметил Олдфилд.

[ + – ] Некоторые из нарядов Олдфилда в которых принцесса Диана появлялась на публике/Все фото: Harpers Bazaar [ + – ] Некоторые из нарядов Олдфилда в которых принцесса Диана появлялась на публике

Однако, когда принцесса Диана развелась с принцем Чарльзом и перестала одеваться в официальном стиле королевского двора, отдавая предпочтение более простому и лаконичному стилю, а также ушла с позиции директора Barnardoʼs, то для Олдфилда наступили тяжелые времена.

Способствовало этому и заявление Дианы, что она всегда ненавидела наряжаться, будучи официальным представителем королевской семьи.

"Нас избегали, это было нехорошо, это значит, что все смотрят на тебя так, будто говорят "ты мусор, мы не собираемся у тебя покупать", — рассказывал Олдфилд в интервью в 2015 году. Чтобы возродить свой бизнес, дизайнеру пришлось продать квартиру.

[ + – ] Брюс Олдфилд в 1990-х/Фото: соцсети

А в период карантина из-за пандемии коронавируса он начал работу в новой студии. И только недавно герцогиня Корнуолльская надела один из его нарядов во время визита в Вестминстерское аббатство.