"Щодня, як на весілля": дизайнер принцеси Діани розповів про особливості її гардеробу

Брюс Олдфілд одягав принцесу Уельську з 1980 року і до цих пір називає її "ідеальної клієнткою".

70-річний дизайнер Брюс Олдфілд більше десяти років займався гардеробом принцеси Діани, став її другом і вважає, що вона була "ідеальною клієнткою" незважаючи на "безжалісний графік". Про це пише Daily Mail.

Зараз серед клієнток Олдфілда герцогиня Корнуолльська, друга дружина принца Чарльза та Софі, графиня Уессекська, дружина принца Едварда, молодшого сина королеви Єлизавети II.

Дизайнер розповів, що йому щоразу довелося одягати принцесу Діану так, ніби вона "збиралася на весілля".

[ + – ] Деякі з нарядів Олдфілда в яких принцеса Діана з'являлася на публіці [ + – ] Деякі з нарядів Олдфілда в яких принцеса Діана з'являлася на публіці

"Озираючись назад, я розумію, що це був абсолютно безжалісний для неї графік, щоразу вона повинна була виглядати бездоганно й часто змінювати вбрання", — зазначає Олдфілд.

З Діаною син ямайського боксера й ірландки познайомився завдяки дитячій благодійній організації Barnardo's. Олдфілд ріс у дитячих будинках і прийомних сім'ях та допомагав установі, яка колись допомогла йому, а Діана була президенткою Barnardo's із 1984 по 1996 рр.

Принцесу регулярно бачили на прийомах в його нарядах. Так, одна з її суконь з чорного оксамиту, яку вона одягла для прем'єри "Знедолених" у 1985 році, справила справжній фурор і була пізніше продана на благодійному аукціоні за 50 тисяч фунтів стерлінгів.

"Ці стосунки тривали майже 10 років, і це було дійсно важливо для мене. Вона була ідеальною клієнткою", — зазначив Олдфілд.

[ + – ] Деякі з нарядів Олдфілда в яких принцеса Діана з'являлася на публіці/Усі фото: Harpers Bazaar [ + – ] Деякі з нарядів Олдфілда в яких принцеса Діана з'являлася на публіці

Однак, коли принцеса Діана розлучилася з принцом Чарльзом і перестала одягатися в офіційному стилі королівського двору, віддаючи перевагу більш простому та лаконічному стилю, а також пішла з позиції директорки Barnardo's, то для Олдфілда настали важкі часи.

Сприяла цьому й заява Діани, що вона завжди ненавиділа вбиратися, будучи офіційним представником королівської родини.

"Нас уникали, це було недобре, це означає, що всі дивляться на тебе так, ніби говорять "ти сміття, ми не збираємося у тебе купувати", — розповідав Олдфілд в інтерв'ю в 2015 році. Щоб відродити свій бізнес, дизайнеру довелося продати квартиру.

[ + – ] Брюс Олдфілд у 1990-х/Фото: соцмережі

А в період карантину через пандемію коронавірусу він почав роботу в новій студії. І тільки нещодавно герцогиня Корнуолльська одягла один з його нарядів під час візиту у Вестмінстерське абатство.