Вышел первый трейлер нового боевика Гая Ричи "Гнев человеческий" с Джейсоном Стейтемом в главной роли

Старые друзья снова встретились на съемочной площадке

Компания Metro-Goldwyn-Mayer продемонстрировала первый трейлер нового боевика Гая Ричи под названием "Гнев человеческий" (Wrath of Man). Фильм выйдет в украинский кинопрокат уже 22 апреля 2021 года.

Джейсон Стейтем исполнит роль персонажа по имени Хилл, работника инкассаторской службы, на первый взгляд настоящего уравновешенного британского джентльмена. Однако он, в поисках правосудия, намерен найти заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе. И, судя по трейлеру, виновные обязательно узнают гнев человеческий.

Помимо Стейтема ("Форсаж", "Большой куш") в фильме "Гнев человеческий" снялись Скотт Иствуд ("Форсаж", "Отряд самоубийц"), Джош Хартнетт ("Счастливое число Слевина") и многие другие.

Традиционно для себя, Гай Ричи выступил одновременно сценаристом и режиссером картины. "Гнев человеческий" стал первым фильмом Ричи, действие которого целиком происходит в США, и первой за более чем 15 лет совместной работой режиссера с Джейсоном Стейтемом, который попал в мир кино благодаря культовым лентам Ричи "Большой куш" и "Карты, деньги, два ствола".

Напомним, Стейтем в юности подрабатывал уличным торговцем и этот его опыт так впечатлил Ричи, что он предложил ему роль в своем фильме. Он умудрился продать режиссеру ненужный ему товар, а потом отказался принимать его обратно.