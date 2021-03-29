Вийшов перший трейлер нового бойовика Гая Річі "Гнів людський" з Джейсоном Стейтемом у головній ролі

Старі друзі знову зустрілися на знімальному майданчику.

Компанія Metro-Goldwyn-Mayer продемонструвала перший трейлер нового бойовика Гая Річі під назвою "Гнів людський" (Wrath of Man). Фільм вийде в український кінопрокат вже 22 квітня 2021 року.

Джейсон Стейтем виконає роль персонажа на ім'я Хілл, працівника інкасаторської служби, на перший погляд справжнього врівноваженого британського джентльмена. Однак він, у пошуках правосуддя, має намір знайти замовника серії багатомільйонних пограбувань в Лос-Анджелесі. І, судячи з трейлеру, винні обов'язково пізнають гнів людський.

Крім Стейтема ("Форсаж", "Великий куш") у фільмі "Гнів людський" знялися Скотт Іствуд ("Форсаж", "Загін самогубців"), Джош Хартнетт ("Щасливе число Слевіна") і багато інших.

Традиційно для себе, Гай Річі виступив одночасно сценаристом і режисером картини. "Гнів людський" став першим фільмом Річі, дія якого цілком відбувається в США, і першою за більше ніж 15 років спільною роботою режисера з Джейсоном Стейтемом, який потрапив у світ кіно завдяки культовим стрічкам Річі "Великий куш" і "Карти, гроші, два стволи".

Нагадаємо, Стейтем в юності підробляв вуличним торговцем і цей його досвід так вразив Річі, що він запропонував йому роль у своєму фільмі. Він примудрився продати режисерові непотрібний йому товар, а потім відмовився приймати його назад.