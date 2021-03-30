У Рассела Кроу умер отец (фото)

Печальную новость звезда фильмов "Гладиатор" и "Игры разума" сообщил в соцсети.

В семье 56-летнего голливудского актера Рассела Кроу произошла трагедия: в возрасте 85 лет скончался его отец Джон Александр Кроу, передает The Daily Mail.

Мужчина умер в своем доме в Кофс-Харборе в Новом Южном Уэльсе (Австралия). Печальную новость его сын сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня, хотя светит солнце и утих проливной дождь, эта дата навсегда останется с оттенком печали. Мой дорогой старик, мой прекрасный папа, самый нежный из мужчин, скончался", – добавил он.

Отец звезды фильма "Гладиатор" родился в Новой Зеландии, но с 1996 года жил в Кофс-Харборе. На карантине актер проводил время в родительском доме и делился фотографиями оттуда, как, например, в апреле прошлого года.

"Изоляция со стариком. Сейчас 84", — написал тогда Кроу в соцсети.

[ + – ] Отец Рассела Кроу Джон Александр Кроу

Отец был безусловным авторитетом для голливудской знаменитости и вдохновлял его на многое, в том числе – и в выборе профессии. Когда семья переехала в Австралию, родители Рассела трудились в сфере общественного питания, доставляя еду на съемочные площадки. Когда мальчику было пять лет, он появился в эпизодической роле в сериале «Шпионская сила», который продюсировал крестный матери. С тех пор он «заболел» кино и твердо решил, что станет актером, а его отец всячески поддерживал стремления сына.

По словам Рассела, Кроу-старший никогда не оказывал на него давления и всегда находил способ заплатить за все, что ему было нужно в детстве – будь то деньги на школьную поездку или ботинки для крикета.

"Он был находчивым человеком, и я помню, как однажды он купил клюшку за три доллара на гаражной распродаже, чтобы сделать для меня биту для крикета", – признался актер в одном из своих интервью.

Кроме того, отец никогда не повышал на него голос.

"Он никогда не ругался передо мной, пока мне не исполнилось 16 лет. Он придумывал такие слова, как "возиться" и "торопиться". Да, я никогда не слышал, чтобы он по-настоящему ругался, пока он не научил меня водить машину. Он кричал: "Рассел, убери ногу с гр*баного сцепления!", – рассказывал знаменитость.

Сейчас Рассел Кроу находится в Австралии, где снимается в эпизодической роди в картине Marvel "Тор: любовь и гром".

[ + – ] Рассел Кроу с партнерами по фильму "Тор: любовь и гром"

Еще в пятницу Кроу наблюдал за победой Rabbitohs над Sydney Roosters на стадионе "Австралия" вместе с коллегами по съемкам Натали Портман, Джеффом Голдблюмом и Крисом Хемсвортом. Его родной дядя Дэвид, брат отца, был чемпионом Новой Зеландии в этом виде спорта.

Рассел Кроу сделал головокружительную карьеру в Голливуде. Среди его наград "Оскар", два "Золотых глобуса", BAFTA и множество других. Наибольшую популярность ему принесли фильмы "Гладиатор", "Игры разума", "Отверженные", "Самый громкий голос".

Напомним, Кроу пожертвовал 5 тысяч долларов на восстановление известного бейрутского ресторана Le Chef, который, как и многие здания и заведения в столице Ливана, был серьезно поврежден взрывом, который произошел в порту Бейрута 4 август