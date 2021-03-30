У Рассела Кроу помер батько (фото)

Сумну новину зірка фільмів "Гладіатор" та "Ігри розуму" повідомив у соцмережі.

У сім'ї 56-річного голлівудського актора Рассела Кроу сталася трагедія: у віці 85 років помер його батько Джон Олександр Кроу, передає The Daily Mail.

Чоловік помер у своєму будинку в Кофс-Харборі в Новому Південному Уельсі (Австралія). Сумну новину його син повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні, хоч світить сонце і затих проливний дощ, ця дата назавжди залишиться з відтінком смутку. Мій дорогий старий, мій прекрасний тато, найніжніший з чоловіків, помер", — додав він.

Батько зірки фільму "Гладіатор" народився у Новій Зеландії, але з 1996 року жив у Кофс-Харборі. На карантині актор проводив час у рідному домі та ділився фотографіями звідти, як, наприклад, у квітні минулого року.

"Ізоляція зі старим. Зараз 84", — написав тоді Кроу в соцмережі.

[ + – ] Батько Рассела Кроу Джон Олександр Кроу

Батько був безумовним авторитетом для голлівудської знаменитості і надихав його на багато що, зокрема — і у виборі професії. Коли сім'я переїхала до Австралії, батьки Рассела працювали у сфері громадського харчування, доставляючи їжу на знімальні майданчики. Коли хлопчикові було п'ять років, він з'явився в епізодичній ролі в серіалі «Шпигунська сила», який продюсував хресний матері. З тих пір він "захворів" кіно і твердо вирішив, що стане актором, а його батько всіляко підтримував прагнення сина.

За словами Рассела, Кроу-старший ніколи не тиснув на нього і завжди знаходив спосіб заплатити за все, що йому було потрібно в дитинстві — були то гроші на шкільну поїздку або черевики для крикету.

"Він був спритною людиною, і я пам'ятаю, як одного разу він купив ключку за три долари на гаражному розпродажі, щоб зробити для мене биту для крикету", — зізнався актор в одному зі своїх інтерв'ю.

Крім того, батько ніколи не підвищував на нього голос.

"Він ніколи не лаявся переді мною, поки мені не виповнилося 16 років. Він придумував такі слова, як "возитися" і "поспішати". Так, я ніколи не чув, щоб він по-справжньому лаявся, поки він не навчив мене водити машину. Він кричав: "Рассел, прибери ногу з гр*баного зчеплення!", — розповідав знаменитість.

Зараз Рассел Кроу знаходиться в Австралії, де знімається в епізодичній ролі у картині Marvel "Тор: любов і грім".

[ + – ] Рассел Кроу з партнерами по фільму "Тор: любов і грім"

Ще в п'ятницю Кроу спостерігав за перемогою Rabbitohs над Sydney Roosters на стадіоні "Австралія" разом з колегами по зйомках Наталі Портман, Джеффом Голдблюмом і Крісом Хемсвортом. Його рідний дядько Девід, брат батька, був чемпіоном Нової Зеландії у цьому виді спорту.

Рассел Кроу зробив запаморочливу кар'єру в Голлівуді. Серед його нагород "Оскар", два "Золоті глобуси", BAFTA і безліч інших. Найбільшу популярність йому принесли фільми "Гладіатор", "Ігри розуму", "Знедолені", "Найгучніший голос".

Нагадаємо, Кроу пожертвував 5 тисяч доларів на відновлення відомого бейрутського ресторану Le Chef, який, як і багато будинків і закладів у столиці Лівану, був серйозно пошкоджений вибухом, який стався у порту Бейрута 4 серпня.