Любимый правнук: оказалось, что принц Гарри получил внушительное наследство после смерти королевы-матери

Принц Уильям был в завещании Елизаветы Боуз-Лайон несколько обделен

В недавнем и очень скандальном интервью Опре Уинфри принц Гарри и Меган Маркл говорили о том, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, после того, как отказались исполнять обязанности членов данной семьи, однако оказалось, что принцу с супругой не грозит финансовый кризис. Об этом пишет Mirror.

Королева-мать, Елизавета Боуз-Лайон, прабабушка принцев Уильяма и Гарри, оставила им внушительное наследство. Причем Гарри получил больше денег, чем его брат.

Мать королевы Елизаветы II скончалась в 2002 году в возрасте 101 года. И оставила правнукам 14 миллионов фунтов стерлингов.

[ + – ] Принцы Уильям и Гарри с прабабушкой/Фото: Sunday Mail

Она вложила большую часть своих денег в трастовый фонд, который будет разделена между всеми ее правнуками, но с условием, что принц Гарри получит больше, чем Уильям.

Королева-мать основывалась на том, как распределяются финансы в королевской семье. Когда скончается ее дочь, правящая королева Елизавета II, и принц Чарльз станет королем, принц Уильям станет новым принцем Уэльским. Это значит, что он также получит герцогство Корнуоол, которое финансирует общественную, благотворительную и частную деятельность наследника престола. А принц Гарри не получит ничего.

Так что, к тому моменту, как принцы получили деньги из траста, сумма на счету уже увеличилась до 20 миллионов фунтов стерлингов, благодаря разумному управлению. И большую часть этих денег досталась принцу Гарри.

Кроме этого они получили наследство после смерти своей матери, принцессы Дианы. Оно составляло не менее 8 502 330 фунтов стерлингов.

К слову, поместья королевы-матери, которые оценивались в 70 миллионов фунтов стерлингов, перешли к ее дочери королеве. Многие предметы из частной коллекции произведений искусства Елизаветы Боуз-Лайон были переданы в королевское собрание и выставлены во дворце.

А это произведения Моне и драгоценности работы карла Фаберже. Их покажут на выставке "Королевские драгоценности", которая откроется 22 мая.