Улюблений правнук: виявилося, що принц Гаррі отримав значний спадок після смерті королеви-матері

Принца Вільяма у заповіті Єлизавети Боуз-Лайон дещо обділили.

У недавньому і дуже скандальному інтерв'ю Опрі Уїнфрі принц Гаррі та Меган Маркл говорили про те, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім'ї у першій половині 2020 року, після того, як відмовилися виконувати обов'язки членів цієї сім'ї, проте виявилося, що принцу з дружиною не загрожує фінансова криза. Про це пише Mirror.

Королева-мати, Єлизавета Боуз-Лайон, прабабуся принців Вільяма і Гаррі, залишила їм значну спадщину. До того ж Гаррі отримав більше грошей, ніж його брат.

Мати королеви Єлизавети II померла у 2002 році у віці 101 року. І залишила правнукам 14 мільйонів фунтів стерлінгів.

[ + – ] Принци Вільям і Гаррі з прабабусею/Фото: Sunday Mail

Вона вклала велику частину своїх грошей у трастовий фонд, який буде розділений між всіма її правнуками, але з умовою, що принц Гаррі отримає більше, ніж Вільям.

Королева-мати грунтувалася на тому, як розподіляються фінанси в королівській родині. Коли помре її дочка, правляча королева Єлизавета II, і принц Чарльз стане королем, принц Вільям стане новим принцом Уельським. Це означає, що він також отримає герцогство Корнуоол, яке фінансує суспільну, благодійну і приватну діяльність спадкоємця престолу. А принц Гаррі не отримає нічого.

Так що, до того моменту, як принци отримали гроші з трасту, сума на рахунку вже збільшилася до 20 мільйонів фунтів стерлінгів, завдяки розумному управлінню. І більшу частина цих грошей дісталася принцу Гаррі.

Крім цього вони отримали спадщину після смерті своєї матері, принцеси Діани. Вона становило не менше 8 502 330 фунтів стерлінгів.

До слова, маєтки королеви-матері, які оцінювалися у 70 мільйонів фунтів стерлінгів, перейшли до її дочки королеви. Багато предметів з приватної колекції творів мистецтва Єлизавети Боуз-Лайон передали в королівське зібрання і виставили у палаці.

А це твори Моне і коштовності роботи Карла Фаберже. Їх покажуть на виставці "Королівські коштовності", яка відкриється 22 травня.