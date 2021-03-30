На аукционе за рекордные полмиллиона долларов продали раритетную гитару Элвиса Пресли

Именно на этой гитаре Элвис играл во время своего знаменитого "возвращения" в 1968 году

На аукционе GWS Auctions в США продали раритетную электрогитару "короля рок-н-ролла" Элвиса Преслию Цена на нее составила рекордные полмиллиона долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Именно на этой гитаре Элвис играл на знаменитом концерте "Возвращение 68-го", который транслировался телеканалом NBC 3 декабря 1968 года. Он ознаменовал возвращение Пресли к живым выступлениям после семи лет его карьеры, когда он был сосредоточен на кинобизнесе.

Про алую гитару Hagstrom Viking II ничего не было слышно 52 года.

Известно, что "король рок-н-ролла" "влюбился" в инструмент, принадлежавший в то время сессионному музыканту Элу Кейси, и позаимствовал его для телевизионного концерта. Красная гитара выгодно смотрелась на фоне черного наряда Элвиса и так ему понравилась, что он держал ее у себя еще год, прежде, чем вернул владельцу. Эл Кейси позже продал ее коллекционеру музыкальных памятных вещей.

[ + – ] Алая гитара Hagstrom Viking II [ + – ] Футляр для гитары с автографом Эла Кейси

Это та же гитара, которую Элвис держит на обложке своего студийного альбома 1969 года From Elvis in Memphis. В 1990-х гитара ненадолго была выставлена в Зале славы рок-н-ролла в Огайо, а потом снова вернулась к своему владельцу.

"Это не просто гитара Элвиса, это гитара Элвиса, которая помогла ему начать его возвращение на сцену", — отметила Бриджит Круз из аукционного дома GWS Auctions.

[ + – ] Все фото: GWS Auctions

Красная гитара с перламутровыми вставками была продана на аукционе в оригинальном футляре, подписанном Элом Кейси.