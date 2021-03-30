На аукционе за рекордные полмиллиона долларов продали раритетную гитару Элвиса Пресли
Именно на этой гитаре Элвис играл во время своего знаменитого "возвращения" в 1968 году
На аукционе GWS Auctions в США продали раритетную электрогитару "короля рок-н-ролла" Элвиса Преслию Цена на нее составила рекордные полмиллиона долларов. Об этом пишет Daily Mail.
Именно на этой гитаре Элвис играл на знаменитом концерте "Возвращение 68-го", который транслировался телеканалом NBC 3 декабря 1968 года. Он ознаменовал возвращение Пресли к живым выступлениям после семи лет его карьеры, когда он был сосредоточен на кинобизнесе.
Про алую гитару Hagstrom Viking II ничего не было слышно 52 года.
Известно, что "король рок-н-ролла" "влюбился" в инструмент, принадлежавший в то время сессионному музыканту Элу Кейси, и позаимствовал его для телевизионного концерта. Красная гитара выгодно смотрелась на фоне черного наряда Элвиса и так ему понравилась, что он держал ее у себя еще год, прежде, чем вернул владельцу. Эл Кейси позже продал ее коллекционеру музыкальных памятных вещей.
Это та же гитара, которую Элвис держит на обложке своего студийного альбома 1969 года From Elvis in Memphis. В 1990-х гитара ненадолго была выставлена в Зале славы рок-н-ролла в Огайо, а потом снова вернулась к своему владельцу.
"Это не просто гитара Элвиса, это гитара Элвиса, которая помогла ему начать его возвращение на сцену", — отметила Бриджит Круз из аукционного дома GWS Auctions.
Красная гитара с перламутровыми вставками была продана на аукционе в оригинальном футляре, подписанном Элом Кейси.