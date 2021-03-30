На аукціоні за рекордні півмільйона доларів продали раритетну гітару Елвіса Преслі

Саме на цій гітарі Елвіс грав під час свого знаменитого "повернення" в 1968 році.

На аукціоні GWS Auctions в США продали раритетну електрогітару "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі. Ціна на неї склала рекордні півмільйона доларів. Про це пише Daily Mail.

Саме на цій гітарі Елвіс грав на знаменитому концерті "Повернення 68-го", який транслювався телеканалом NBC 3 грудня 1968 року. Він ознаменував повернення Преслі до живих виступів після семи років його кар'єри, коли він був зосереджений на кінобізнесі.

Про червону гітару Hagstrom Viking II нічого не було чутно 52 роки.

Відомо, що "король рок-н-ролу" "закохався" в інструмент, що належав у той час сесійному музиканту Елу Кейсі, і запозичив його для телевізійного концерту. Червона гітара доцільно виглядала на тлі чорного вбрання Елвіса і так йому сподобалася, що він тримав її у себе ще рік, перш, ніж повернув власнику. Ел Кейсі пізніше продав її колекціонерові музичних пам'ятних речей.

[ + – ] Червона гітара Hagstrom Viking II [ + – ] Футляр для гітари з автографом Ела Кейсі

Це та сама гітара, яку Елвіс тримає на обкладинці свого студійного альбому 1969 року From Elvis in Memphis. У 1990-х гітара ненадовго була виставлена в Залі слави рок-н-ролу в Огайо, а потім знову повернулася до свого власника.

"Це не просто гітара Елвіса, це гітара Елвіса, яка допомогла йому почати його повернення на сцену", — зазначила Бріджит Круз із аукціонного будинку GWS Auctions.

[ + – ] Усі фото: GWS Auctions

Червона гітара з перламутровими вставками була продана на аукціоні в оригінальному футлярі, підписаному Елом Кейсі.