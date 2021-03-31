ВВС покажет неизвестные факты об Эми Уайнхаус к годовщине ее смерти

Главным спикером документального фильма станет мать покойной артистки Дженис Ситон. Женщина страдает рассеянным склерозом, поэтому участие в картине – ее способ сохранить воспоминания о дочери.

23 июля исполнится 10 лет со дня смерти музыкальной легенды Эми Уайнхаус, и к этой дате ВВС собирается показать фильм в память о ней, пишет Hello.

В документальную картину войдут фото и видео с певицей, которые ранее нигде не публиковались, а также материалы из архивов ВВС, к которых рассказывается о жизни и карьере артистки.

Кроме того, в фильме под названием "Эми Уайнхаус: 10 лет спустя" много чего о дочери расскажет ее мать Дженис Ситон. Женщина страдает рассеянным склерозом, поэтому решила поделиться воспоминаниями об Эми, пока еще совсем не лишилась их.

"Не думаю, что мир был знаком с настоящей Эми. Той Эми, которую я вырастила. И я очень хочу раскрыть правду о своей дочке. Это поможет фанатам узнать ее намного лучше", – отметила женщина.

Кроме нее, об артистке расскажут другие члены ее семьи и близкие друзья.

"Этот фильм будет ярким и чувствительным рассказом об одном из самых любимых и сильно упущенных музыкальных талантов Британии, предлагая новую интерпретацию ее жизни, ее любви и наследия, движимого женщинами", – говорится в синопсисе к ленте.

Путь Эми к творческому успеху начался после того, как она ворвалась на музыкальную сцену со своим первым альбомом Frank. Дебютная пластинка имела огромный успех и принесла ей номинацию на премию Mercury Prize.

Ее второй альбом Back to Black, выпущенный в 2006 году, имел международный успех и обеспечил ей пять премий "Грэмми" за одну ночь на 50-й ежегодной премии в 2008 году.

[ + – ] Песня из одноименного альбома имела огромный успех у публики

23 июля 2011 года Эми умерла от отравления алкоголем в возрасте 27 лет. Поклонники тогда говорили о том, что она стала новым членом "клуба 27". Так назвали объединение влиятельных музыкантов современности, которые по той или иной причине скончались в возрасте 27 лет. Среди них – Дженис Джоплин, Джими Хендрикс, Роберт Джонсон, Джим Моррисон, Курт Кобейн.

Напомним, в 2018 году лондонский музыкант Джил Кэнг опубликовал неизданную ранее песню Эми Уайнхаус. Она записала ее еще в 17-летнем возрасте.