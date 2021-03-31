ВВС покаже невідомі факти про Емі Вайнгауз до річниці її смерті

Головним спікером документального фільму стане матір покійної артистки Дженіс Сітон. Жінка страждає розсіяним склерозом, тому участь в картині — її спосіб зберегти спогади про дочку.

23 липня минає 10 років від дня смерті музичної легенди Емі Вайнгауз, і до цієї дати ВВС збирається показати фільм у памʼять про неї, пише Hello.

У документальну картину увійдуть фото та відео зі співачкою, які раніше ніде не публікувалися, а також матеріали з архівів ВВС, в яких розповідається про життя і карʼєру артистки.

Крім того, у фільмі під назвою "Емі Вайнгауз: 10 років потому" багато чого про дочку розповість її матір Дженіс Сітон. Жінка страждає розсіяним склерозом, тому вирішила поділитися спогадами про Емі, поки ще зовсім не залишилася без їх.

"Не думаю, що світ був знайомий зі справжньою Емі. Тією Емі, яку я виростила. І я дуже хочу розкрити правду про свою доньку. Це допоможе фанатам дізнатися про неї набагато краще", — зазначила жінка.

Крім неї, про артистку розкажуть інші члени її сімʼї та близькі друзі.

"Цей фільм буде яскравою і чутливою розповіддю про один із найулюбленіших і сильно втрачених музичних талантів Британії, пропонуючи нову інтерпретацію її життя, її любові та спадщини, що проповідують жінки", — йдеться в синопсисі до стрічки.

Шлях Емі до творчого успіху почався після того, як вона увірвалася на музичну сцену зі своїм першим альбомом Frank. Дебютна платівка мала величезний успіх і принесла їй номінацію на премію Mercury Prize.

Її другий альбом Back to Black, випущений в 2006 році, мав міжнародний успіх і забезпечив їй пʼять премій "Греммі" за одну ніч на 50-й щорічній премії в 2008 році.

[ + – ] Пісня з однойменного альбому мала величезний успіх у публіки

23 липня 2011 Емі померла від отруєння алкоголем у віці 27 років. Шанувальники тоді говорили про те, що вона стала новим членом "клубу 27". Так назвали обʼєднання впливових музикантів сучасності, які з тієї чи іншої причини померли у віці 27 років. Серед них — Дженіс Джоплін, Джимі Гендрікс, Роберт Джонсон, Джим Моррісон, Курт Кобейн.

Нагадаємо, у 2018 році лондонський музикант Джил Кенг опублікував невідому раніше пісню Емі Вайнхауз. Вона записала її ще в 17-річному віці.