Супруги из Франции создали мороженое со вкусом свинины

Новый продукт помог семье фермеров удержать свое хозяйство на плаву и оправиться от последствий "молочного" кризиса.

Патрис Риауте и его жена Екатерина, фермеры из поселка Парсе-сюр-Сарт на западе Франции, которые занимаются разведением кур и держат коров, придумали способ, как удержать свой семейный бизнес на плаву после того, как в 2009 году из-за молочного кризиса чуть не продали скот, пишет Vice.

Однажды их сын Матье услышал, как они собираются избавиться от своих животных, и умолял их не делать этого. Именно тогда они решили перейти на другие молочные продукты вместо того, чтобы продавать простое молоко.

Но самым большим стимулом к развитию нового бизнеса для супругов послужило снятие ЕС "квот на молоко" в апреле 2015 года. Введенные в 1984 году ограничения запрещали фермерам производить слишком много молока, а также устанавливали гарантированную цену на него, независимо от требований рынка. Такой шаг привел к тому, что весь сектор подвергся колебаниям свободного рынка, а многие предприятия этого не пережили и закрылись.

Именно тогда Риауте начали делать мороженое и в конце концов остановились на своем хитовом продукте на основе свинины. Этот рецепт они купили у неизвестной фирмы в 2017 году и усовершенствовали его. Особый ингредиент продукта – свиные риллеты, также известные как свиной паштет, мастерски приготовленный местным мясником Себастьяном Фрето.

[ + – ] Себастьян Фрето

[ + – ] Риллеты – это мясо, приготовленное на медленном огне и консервированное в жире Фото: Vice

Хотя риллеты часто называют паштетом, на самом деле это мясо, приготовленное на медленном огне и консервированное в жире.

"Вы срезаете жир со свинины, обжариваете его в течение двух или трех часов, и он тает, как сыр грюйер. Затем вы кладете кусочки свинины в растопленный жир", – объяснил мясник.

После этого он использует огромную деревянную лопатку, чтобы размягчить мясо, которое к тому моменту стало очень нежным. Этот метод отличается от приготовления паштета, при котором печень животных обжаривается на сковороде, а затем смешивается с травами и специями.

Для мороженого Себастьян немного изменил свой рецепт:

"Раньше мы делали его на 50% с жирным, на 50% – с нежирным мясом. Сегодня – 70% к 30%. К тому же он менее соленый".

[ + – ] Мороженое сладкое на вкус с соленым привкусом Фото: Vice

Для производства мороженого супруги берут у Фрето каждую неделю по несколько килограммов его продукта, который и придает изделию необычные нотки.

"Когда мороженое попадает вам на язык, вы сразу же чувствуете вкус молока, а в конце – привкус свиного жира", – объяснила супруга фермера.

По словам тех, кто пробовал этот продукт, на вкус он сладкий с соленым привкусом и с виду ничем не отличается от обычного мороженого.

Когда о продукте узнали СМИ, причем как отечественные так и иностранные, телефон в доме супругов разрывался три дня подряд, поскольку всех заинтересовал необычный продукт. По словам Екатерины, они чувствовали себя "цирковыми сумасшедшими" из-за такого внимания прессы.

Тем временем в Дании производитель мороженого Hansens убрал из ассортимента эскимо, чтобы не обижать коренных жителей Арктики. В компании объяснили, что решение убрать эскимо из продуктовой линейки принято из стремления не задевать национальную гордость иннуитов и других коренных народностей Арктики и Северной Америки. Обновленное мороженое будет называться O’Payo.