Подружжя з Франції створили морозиво зі смаком свинини

Новий продукт допоміг родині фермерів утримати своє господарство на плаву й оговтатися від наслідків "молочної" кризи.

Патріс Ріауте та його дружина Катерина, фермери із селища Парсі-сюр-Сарт на заході Франції, які займаються розведенням курей і тримають корів, вигадали спосіб, як утримати свій сімейний бізнес на плаву після того, як у 2009 році через молочну кризу трохи не продали худобу, пише Vice.

Одного разу їхній син Матьє почув, як вони збираються позбутися від своїх тварин, і благав їх не робити цього. Саме тоді вони вирішили перейти на інші молочні продукти замість того, щоб продавати просте молоко.

Але найбільшим стимулом до розвитку нового бізнесу для подружжя слугувало зняття ЄС "квот на молоко" в квітні 2015 року. Введені в 1984 році обмеження забороняли фермерам виробляти занадто багато молока, а також встановлювали гарантовану ціну на нього, незалежно від вимог ринку. Такий крок призвів до того, що весь сектор зазнав коливань вільного ринку, а багато підприємств цього не пережили і закрилися.

Саме тоді Ріауте почали робити морозиво і врешті-решт зупинилися на своєму хіт продукті на основі свинини. Цей рецепт вони купили у невідомої фірми в 2017 році й удосконалили його. Особливий інгредієнт продукту — свинячі ріллети, також відомі як свинячий паштет, майстерно приготований місцевим м'ясником Себастьяном Фрето.

[ + – ] Себастьян Фрето

[ + – ] Ріллети — це м'ясо, приготоване на повільному вогні та консервоване в жирі Фото: Vice

Хоча ріллети часто називають паштетом, насправді це м'ясо, приготоване на повільному вогні та консервоване в жирі.

"Ви зрізуєте жир зі свинини, обсмажуємо його протягом двох або трьох годин, і він тане, як сир грюєр. Потім ви кладете шматочки свинини в розтоплений жир", — пояснив м'ясник.

Після цього він використовує величезну дерев'яну лопатку, щоб розм'якшити м'ясо, яке до того моменту стало дуже ніжним. Цей метод відрізняється від приготування паштету, при якому печінка тварин обсмажується на сковороді, а потім змішується з травами і спеціями.

Для морозива Себастьян трохи змінив свій рецепт:

"Раніше ми робили його на 50% із жирним, на 50% — з нежирним м'ясом. Сьогодні — 70% до 30%. До того ж воно менш солоне".

[ + – ] Морозиво солодке на смак із солоним присмаком Фото: Vice

Для виробництва морозива подружжя бере у Фрето щотижня по кілька кілограмів його продукту, який і надає виробу незвичайні нотки.

"Коли морозиво потрапляє вам на язик, ви відразу ж відчуваєте смак молока, а наприкінці — присмак свинячого жиру", — пояснила дружина фермера.

За словами тих, хто пробував цей продукт, на смак він солодкий із солоним присмаком і на вигляд нічим не відрізняється від звичайного морозива.

Коли про продукт дізналися ЗМІ, причому як вітчизняні так й іноземні, телефон у будинку подружжя розривався три дні поспіль, оскільки всіх зацікавив незвичайний продукт. За словами Катерини, вони відчували себе "цирковими божевільними" через таку увагу преси.

Тим часом у Данії виробник морозива Hansens прибрав з асортименту ескімо, щоб не ображати корінних жителів Арктики. У компанії пояснили, що рішення прибрати ескімо з продуктової лінійки ухвалене з прагнення не зачіпати національну гордість іннуітів та інших корінних народностей Арктики та Північної Америки. Оновлене морозиво називатиметься O'Payo.