Экс-жена Тома Круза рассказала, как нужно воспринимать свой возраст

Актриса призналась, что для нее на нынешнем этапе жизни важна не внешняя, а внутренняя красота.

42-летняя голливудская актриса Кэти Холмс заявила, что не боится старения и каждый новый год принимает с благодарностью, передает People.

По ее словам, в этом периоде жизни она не зацикливается на внешности, а больше ценит внутреннюю красоту.

"Я с благодарностью принимаю свой возраст и не беспокоюсь о том, что не накрашена. Моя радость исходит изнутри", – пояснила она.

Холмс отметила, что поддерживать кожу в хорошем состоянии ей помогает питание и правильный уход:

"Я пью много воды и стараюсь есть много овощей, чтобы моя кожа была как можно более здоровой. Кроме того, я очищаю ее каждое утро и вечер, наношу много сыворотки с гиаулороновой кислотой и увлажняющий крем. Когда я выхожу из дома, я обязательно пользуюсь солнцезащитным кремом и блеском для губ", – добавила она.

Кэти Холмс воспитывает 14-летнюю дочь Сури, которую родила от Тома Круза. Пара с 16-летней разницей в возрасте впервые появилась на публике в 2005 году на публичной вечеринке для кинозвезд в Риме. В том же году актер на шоу Опры Уинфри заявил о том, что они с Кэти вместе, а уже в апреле 2006-го у них появилась дочь.

Осенью этого же года влюбленные связали себя узами брака в старинном итальянском замке.

Через шесть лет брак распался. Как объясняла Кэти, причиной развода стало чрезмерное увлечение ее мужа сайентологией. Актриса, которая разделяла эту религию, после развода стала католичкой.

После расставания с Крузом в 2013 году Кэти закрутила роман с Джейми Фоксом, звездой фильма "Джанго освобожденный". Согласно договора, который она подписала с бывшим мужем, на протяжении пяти лет ей запрещалось афишировать свои отношения. Первый официальный выход пары в свет случился весной 2019 года, когда Холмс и Фокс посетили Бал Института костюма в Нью-Йорке. Вскоре после этого они расстались.