Екс-дружина Тома Круза розповіла, як потрібно сприймати свій вік

Акторка зізналася, що для неї на нинішньому етапі життя важлива не зовнішня, а внутрішня краса.

42-річна голлівудська акторка Кеті Голмс заявила, що не боїться старіння і кожен новий рік приймає з вдячністю, передає People.

За її словами, у цей період життя вона не зациклюється на зовнішності, а більше цінує внутрішню красу.

"Я з вдячністю приймаю свій вік і не турбуюся про те, що не нафарбована. Моя радість виходить зсередини", — пояснила вона.

Голмс зазначила, що підтримувати шкіру у хорошому стані їй допомагає харчування і правильний догляд:

"Я п'ю багато води і намагаюся їсти багато овочів, щоб моя шкіра була якомога більш здоровою. Крім того, я очищаю її кожен ранок і вечір, наношу багато сироватки з гіаулороновою кислотою і зволожувальний крем. Коли я виходжу з дому, я обов'язково користуюся сонцезахисним кремом і блиском для губ", — додала вона.

Кеті Голмс виховує 14-річну дочку Сурі, яку народила від Тома Круза. Пара із 16-річною різницею у віці вперше з'явилася на публіці в 2005 році на публічній вечірці для кінозірок у Римі. Того ж року актор на шоу Опри Вінфрі заявив про те, що вони з Кеті разом, а вже в квітні 2006-го у них з'явилася дочка.

Восени того ж року закохані зв'язали себе узами шлюбу в старовинному італійському замку.

Через шість років шлюб розпався. Як пояснювала Кеті, причиною розлучення стало надмірне захоплення її чоловіка саєнтологією. Акторка, яка розділяла цю релігію, після розлучення стала католичкою.

Після розставання з Крузом у 2013 році Кеті закрутила роман із Джеймі Фоксом, зіркою фільму "Джанго звільнений". Згідно з договором, який вона підписала з колишнім чоловіком, протягом п'яти років їй заборонялося афішувати свої стосунки. Перший офіційний вихід пари в світ трапився навесні 2019 року, коли Голмс і Фокс відвідали Бал Інституту костюма в Нью-Йорку. Незабаром після цього вони розлучилися.