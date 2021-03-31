Дочь погибшей звезды "Форсажа" украсила обложку глянца (фото)

Девушка заявила о себе как о перспективной модели, и на нее обращают внимание все больше домов моды и фотографов.

Единственный ребенок погибшей звезды фильма "Форсаж" Пола Уокера – 22-летняя Мидоу – заявила о себе как о модели и продемонстрировала подписчикам в соцсети фото обложки издания Pop Magazine, на которой красуется в оранжевом мотоциклетном шлеме и вещах от дизайнера Джонатана Андерсона, созданных для модного проекта Moncler Genius.

"Моя первая обложка! Спасибо этой прекрасной и легендарной команде!", – подписала она снимок, отметив в подписи и фотографа Кристиана Макдональда.

[ + – ] Мидоу Уокер на обложке журнала позировала в мотоциклетном шлеме Фото: Meadow Walker/Twitter

Ранее Мидоу уже принимала участие в показах. Так, она вышла на подиум, чтобы продемонстрировать вещи из новой коллекции бренда Proenza Schouler в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Кроме того, девушке выпала честь открывать показ осенне-зимней коллекции Givenchy, где ей посчастливилось поработать в одной команде с Беллой Хадид.

Мидоу появилась на свет 4 ноября 1998 года. Дочь Полу Уокеру родила его подруга Ребекка Сотерос. До 13 лет девочка жила с матерью на Гавайях, а затем в конце 2011 года переехала к отцу, успев побыть с ним всего два года.

[ + – ] В годовщину смерти отца Мидоу поделилась трогательным фото с ним

30 ноября 2013-го актер вместе с другом Роджером Родасом попали в ДТП. Родас не справился с управлением, и красный Porsche Carrera GT врезался в фонарный столб и стоящее рядом дерево. Машина моментально загорелась, а пассажир и водитель погибли мгновенно.

На момент смерти Уокеру было 40 лет. Позже экспертиза установила, что оба погибших были трезвы в момент аварии.