Дочка загиблої зірки "Форсажу" прикрасила обкладинку глянцю (фото)

Дівчина заявила про себе як про перспективну модель, і на неї звертають увагу все більше будинків моди і фотографів.

Єдина дитина загиблої зірки фільму "Форсаж" Пола Вокера — 22-річна Мідоу — заявила про себе як про модель і продемонструвала підписникам у соцмережі фото обкладинки видання Pop Magazine, на якій красується в помаранчевому мотоциклетному шоломі і речах від дизайнера Джонатана Андерсона, створених для модного проекту Moncler Genius.

"Моя перша обкладинка! Дякую цій прекрасній і легендарній команді!", — підписала вона знімок, зазначивши в підписі і фотографа Крістіана Макдональда.

[ + – ] Мідоу Вокер на обкладинці журналу позувала в мотоциклетному шоломі Фото: Meadow Walker/Twitter

Раніше Мідоу вже брала участь у показах. Так, вона вийшла на подіум, щоб продемонструвати речі з нової колекції бренду Proenza Schouler у рамках Тижня моди в Нью-Йорку. Крім того, дівчині випала честь відкривати показ осінньо-зимової колекції Givenchy, де їй пощастило попрацювати в одній команді з Беллою Хадід.

Мідоу з'явилася на світ 4 листопада 1998 року. Дочку Полу Вокеру народила його подруга Ребекка Сотерос. До 13 років дівчинка жила з матір'ю на Гаваях, а потім в кінці 2011 року переїхала до батька, встигнувши побути з ним усього два роки.

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30 листопада 2013 року актор разом з другом Роджером Родасом потрапили у ДТП. Родас не впорався з керуванням, і червоний Porsche Carrera GT врізався в ліхтарний стовп і дерево. Машина моментально загорілася, а пасажир і водій загинули миттєво.

На момент смерті Вокеру було 40 років. Пізніше експертиза встановила, що обидва загиблих були тверезі в момент аварії.