"Мастер фотошопа". Мадонна стерла себе 30 лет и закурила косяк (фото)

Артистку с трудом можно отличить от десятков Instagram-блогерш, поскольку вместе с морщинами она удалила и свою индивидуальность.

62-летняя американская поп-дива Мадонна продолжает эпатировать поклонников фотографиями в социальной сети Instagram.

Не успели утихнуть обсуждения снимков, где артистка предстала в нижнем белье и кепке от украинского дизайнера Багинского, как она умудрилась удивить снова.

В этот раз знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых позирует в пурпурной куртке с капюшоном, черной шляпе, а на одной из фотографий держит в зубах самокрутку наподобие той, которые делают любители покурить травку. Образ она щедро сдобрила аксессуарами: несколькими цепями на шее и крупными кольцами на пальцах.

Однако особое внимание на всех кадрах обращает на себя не столько наряд Мадонны, сколько то, что она переусердствовала с редактированием изображений. С фотографий на публику смотрит максимум 30-летняя женщина, но никак не человек, которому больше 60-ти. У нее безупречно гладкая кожа, румянец и нет ни малейшего намека на возрастные изменения.

Несмотря на откровенный фотошоп, снимки собрали свыше полумиллиона лайков и немало восторженных комментариев от поклонников. Всего на страницу Мадонны подписаны 15,8 млн. пользователей по всему миру.

Напомним, в прошлом году Мадонна с размахом отпраздновала свое 62-летие на Ямайке. На вечеринке были коктейли, марихуана и праздничный торт, но никто не надевал маски не смотря на коронавирус.