UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

"Мастер фотошопа". Мадонна стерла себе 30 лет и закурила косяк (фото)

33
Мадонна, фото, фотошоп
Фото: коллаж Фокус | Мадонны "вытерла" морщины и помолодела

Артистку с трудом можно отличить от десятков Instagram-блогерш, поскольку вместе с морщинами она удалила и свою индивидуальность.

62-летняя американская поп-дива Мадонна продолжает эпатировать поклонников фотографиями в социальной сети Instagram.

Не успели утихнуть обсуждения снимков, где артистка предстала в нижнем белье и кепке от украинского дизайнера Багинского, как она умудрилась удивить снова.

В этот раз знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых позирует в пурпурной куртке с капюшоном, черной шляпе, а на одной из фотографий держит в зубах самокрутку наподобие той, которые делают любители покурить травку. Образ она щедро сдобрила аксессуарами: несколькими цепями на шее и крупными кольцами на пальцах.

Мадонна, фотошоп, певица
Мадонна, фотошоп, певица
Мадонна, фотошоп, певица
Мадонна, фотошоп, певица
Мадонна, фотошоп, певица
Мадонна, фотошоп, певица
Мадонна, фотошоп, певица
Мадонна, фотошоп, певица

Однако особое внимание на всех кадрах обращает на себя не столько наряд Мадонны, сколько то, что она переусердствовала с редактированием изображений. С фотографий на публику смотрит максимум 30-летняя женщина, но никак не человек, которому больше 60-ти. У нее безупречно гладкая кожа, румянец и нет ни малейшего намека на возрастные изменения.

Несмотря на откровенный фотошоп, снимки собрали свыше полумиллиона лайков и немало восторженных комментариев от поклонников. Всего на страницу Мадонны подписаны 15,8 млн. пользователей по всему миру.

Напомним, в прошлом году Мадонна с размахом отпраздновала свое 62-летие на Ямайке. На вечеринке были коктейли, марихуана и праздничный торт, но никто не надевал маски не смотря на коронавирус. 