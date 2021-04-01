"Майстер фотошопу". Мадонна стерла собі 30 років і закурила косяк (фото)

Артистку насилу можна відрізнити від десятків Instagram-блогерок, оскільки разом зі зморшками вона стерла й свою індивідуальність.

62-річна американська поп-діва Мадонна продовжує епатувати шанувальників фотографіями в соціальній мережі Instagram.

Не встигли вщухнути обговорення знімків, де артистка з'явилася в спідній білизні та кепці від українського дизайнера Багінського, як вона примудрилася здивувати знову.

Цього разу зірка опублікувала кілька знімків, на яких позує в пурпуровій куртці з капюшоном, чорному капелюсі, а на одній з фотографій тримає в зубах цигарку на зразок тієї, що роблять любителі покурити травичку. Образ вона щедро присмачила аксесуарами: декількома ланцюгами на шиї і великими каблучками на пальцях.

Однак особливу увагу на всіх кадрах привертає не стільки наряд Мадонни, скільки те, що вона перестаралася з редагуванням зображень. З фотографій на публіку дивиться максимум 30-річна жінка, але ніяк не людина, якій більше 60-ти. У неї бездоганно гладка шкіра, рум'янець і немає ні найменшого натяку на вікові зміни.

Незважаючи на відвертий фотошоп, знімки зібрали понад півмільйони лайків і чимало захоплених коментарів від шанувальників. Всього на сторінку Мадонни підписані 15,8 млн користувачів із всього світу.

Нагадаємо, минулого року Мадонна з розмахом відсвяткувала своє 62-річчя на Ямайці. На вечірці були коктейлі, марихуана та святковий торт, але ніхто не одягав маски незважаючи на коронавірус.