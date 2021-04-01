У Светланы Лободы диагностировали COVID-19 (фото)

Певица почувствовала симптомы простуды пять дней назад и сделала тест. Результат оказался положительным.

Украинская певица Светлана Лобода сообщила, что у нее диагностировали коронавирус. Об этом знаменитость написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, пять дней назад она почувствовала недомогание и простуду, а сегодня, 1 апреля, у нее после тестирования подтвердился COVID-19.

"К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших", – подчеркнула артистка.

В связи с болезнью Лобода перенесла и свой концерт в Подмосковье, который должен был состояться 3 апреля в Барвиха Luxury Village, на 16 апреля, назвав такое решение "единственно возможным в данной ситуации". Она пожелала подписчикам здоровья и беречь своих близких.

Как известно, украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" последние несколько лет чаще выступает в РФ. Кроме того, она является наставником в 8 сезоне шоу "Голос. Дети", которое транслируется на "Первом канале". Вместе с ней таланты ищут Баста, Егор Крид.

Напомним, в свой 38-й день рождения певица показала подписчикам кольцо с одним крупным бриллиантом в центре и камнями поменьше на безымянном пальце. По мнению специалистов, такое украшение может стоить около 1,5 миллиона долларов.