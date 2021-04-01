У Світлани Лободи діагностували COVID-19 (фото)

Співачка відчула симптоми застуди п'ять днів тому і зробила тест. Результат виявився позитивним.

Українська співачка Світлана Лобода повідомила, що в неї діагностували коронавірус. Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, п'ять днів тому вона відчула нездужання і застуду, а сьогодні, 1 квітня, у неї після тестування підтвердився COVID-19.

"На жаль, вірус не щадить нікого і, навіть вживаючи безпрецедентні заходи безпеки, я опинилася серед тих, хто захворів", — підкреслила артистка.

У зв'язку з хворобою Лобода перенесла і свій концерт у Підмосков'ї, який повинен був відбутися 3 квітня в Барвиха Luxury Village, на 16 квітня, назвавши таке рішення "єдино можливим у такій ситуації". Вона побажала підписникам здоров'я і берегти своїх близьких.

Як відомо, українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" останні кілька років частіше виступає в РФ. Крім того, вона є наставницею у 8 сезоні шоу "Голос. Діти", яке транслюється на "Першому каналі". Разом із нею таланти шукають Баста, Єгор Крід.

Нагадаємо, у свій 38-й день народження співачка показала підписникам каблучку з одним великим діамантом у центрі та камінням поменше на безіменному пальці. На думку фахівців, така прикраса може коштувати приблизно 1,5 мільйони доларів.