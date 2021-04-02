Орал на жену и остался должен 130 долларов: бывший телохранитель Трампа рассказал о его секретах

Кевин Маккей работал на Трампа пять лет и стал свидетелем многих неприятных инцидентов до того, как тот стал президентом США

Бывший телохранитель Дональда Трампа дал эксклюзивное интервью. В котором рассказал о секретах будущего 45-го президента США и отметил, что тот неподобающе относился к своей жене и запугивал людей. Об этом пишет Daily Mail.

Британец Кевин Маккей работал на Дональда Трампа пять лет, прежде чем был уволен в 2012 году по неизвестным причинам. И в интервью рассказал, что был вынужден мириться с его истериками и скандалами. А также тот остался ему должен 130 долларов, которые одолжил на покупку чизбургеров в McDonaldʼs.

Трампу захотелось фастфуда во время делового визита в Шотландию в 2008 году по дороге в аэропорт Абердина, когда он посещал свой любимый гольф-клуб Trump International. У него не оказалось при себе британской валюты, так что он попросил об услуге Кевина.

[ + – ] Дональд Трамп на борту своего самолета

Тому пришлось купить 20 чизбургеров с картошкой фри и 10 стаканов кока-колы, чтобы Трампу хватило на дорогу до Нью-Йорка. Стоило это 95 фунтов стерлингов (около 130 долларов), которые будущий президент обещал вернуть. Кевин отметил, что для него это была существенная сумма, так как, работая на Трампа, он зарабатывал около 2700 долларов.

"Он пообещал вернуть мне деньги, и я все ждал, что он скажет: "Кевин, вот твои 130 баксов, что я тебе должен", но он так этого и не сделал", — отметил бывший телохранитель.

С Меланией Трамп Кевин также познакомился. Он отметил, что она казалось очень воспитанной и заботливой женой, которая "делала все, что ей говорили". Однако Трамп иногда на нее кричал. Хотя, только приземлившись с сыном Бэроном в Шотландии она сразу спросила, как спит Дональд, и не забывает ли он есть.

[ + – ] Мелания Трамп с сыном в аэропорту Абердина

О чем он, кстати забывал и частенько ничего не ел целый день, а также спал максимум пять часов, постоянно разговаривая по телефону с Нью-Йорком.

В то время Трамп находился в сильном стрессе. Он почти никогда не спал, максимум четыре или пять часов. Он ложился спать в час ночи и снова вставал в пять. Я знал это, потому что видел свет в его комнате.

"Я думал, что он хороший парень, когда начал работать на него, но потом я убедился, что он не человек слова", — отметил Маккей и вспомнил инцидент с местными крестьянами. Дональд Трамп хотел построить поле для гольфа в Балмеди, Шотландия, неподалеку от места рождения своей покойной матери, урожденной МакЛауд. Однако местные землевладельцы не спешили расставаться со своей землей и отказали Трампу. После чего он пытался их запугать.

[ + – ] Дональд Трамп в Шотландии. Кевин Маккей стоит справа

"Я хочу чтобы ты устроил этим ублюдкам тяжелые времена", — сказал Трамп по словам бывшего телохранителя. Он хотел, чтобы его охранники поехали к домам несговорчивых шотландцев, светили им в окна фарами и сигналили всю ночь. Однако они отказались это делать, чем будущий президент был очень недоволен.

Также он был недоволен работой подрядчиков, которые проводили ремонт в его поместье МакЛауд-хаус, и пытался им не заплатить. Кроме этого он не желал платить 10 тысяч фунтов садовникам, которые высадили деревья и кустарники вдоль границ его владений, чтобы Трамп не видел "ублюдочный дом соседа".

[ + – ] Поместье Дональда Трампа в Шотландии

А еще его очень раздражал сильный шотландский ветер, который постоянно портил его прическу не смотря на все прикладываемые услилия. Так что, по словам Кевина, волосы у Дональда Трампа, неоднократно становившиеся предметом обсуждений, все-таки настоящие. Он сам это видел.

А в 2012 году Дональд Трамп уверял, что республиканцы "умоляли" его баллотироваться в президенты США, однако он отказался.

Однако, как показало время, позже он все же внял их "мольбам".