Кричав на дружину і залишився винен 130 доларів: колишній охоронець Трампа розповів про його секрети

Кевін Маккей працював на Трампа п'ять років і став свідком багатьох неприємних інцидентів до того, як той став президентом США

Колишній охоронець Дональда Трампа дав ексклюзивне інтерв'ю, у якому розповів про секрети майбутнього 45-го президента США і зазначив, що той неналежно ставився до своєї дружини і залякував людей. Про це пише Daily Mail.

Британець Кевін Маккей працював на Дональда Трампа п'ять років, перш ніж був звільнений у 2012 році з невідомих причин. І в інтерв'ю розповів, що був змушений миритися з його істериками і скандалами. А також той залишився йому винен 130 доларів, які позичив на покупку чизбургерів у McDonald's.

Трампу захотілося фастфуду під час ділового візиту до Шотландії у 2008 році по дорозі в аеропорт Абердина, коли він відвідував свій улюблений гольф-клуб Trump International. У нього не виявилося при собі британської валюти, тому він попросив про послугу Кевіна.

[ + – ] Дональд Трамп на борту свого літака

Тому довелося купити 20 чизбургерів з картоплею фрі і 10 склянок кока-коли, щоб Трампу вистачило на дорогу до Нью-Йорка. Коштувало це 95 фунтів стерлінгів (близько 130 доларів), які майбутній президент обіцяв повернути. Кевін зазначив, що для нього це була суттєва сума, оскільки, працюючи на Трампа, він заробляв близько 2700 доларів.

"Він пообіцяв повернути мені гроші, і я все чекав, що він скаже: "Кевіне, ось твої 130 баксів, що я тобі винен", але він так цього і не зробив", — зазначив колишній охоронець.

З Меланією Трамп Кевін також познайомився. Він зазначив, що вона здавалася дуже вихованою і дбайливою дружиною, яка "робила все, що їй говорили". Однак Трамп іноді на неї кричав. Хоча, тільки приземлившись із сином Бероном у Шотландії вона відразу запитала, як спить Дональд, і чи не забуває він їсти.

[ + – ] Меланія Трамп із сином в аеропорту Абердина

Про що він, до речі забував і частенько нічого не їв цілий день, а також спав максимум п'ять годин, постійно розмовляючи по телефону з Нью-Йорком.

У той час Трамп був у сильному стресі. Він майже ніколи не спав, максимум чотири або п'ять годин. Він лягав спати о першій годині ночі і знову вставав о п'ятій. Я знав це, тому що бачив світло в його кімнаті.

"Я думав, що він хороший хлопець, коли почав працювати на нього, але потім я переконався, що він не людина слова", — зазначив Маккей і згадав інцидент з місцевими селянами. Дональд Трамп хотів побудувати поле для гольфу в Балмеді, Шотландія, неподалік від місця народження своєї покійної матері, уродженої Маклауд. Однак місцеві землевласники не поспішали розлучатися зі своєю землею і відмовили Трампу. Після чого він намагався їх залякати.

[ + – ] Дональд Трамп у Шотландії. Кевін Маккей стоїть праворуч

"Я хочу, щоб ти влаштував цим виродкам важкі часи", — сказав Трамп, за словами колишнього охоронця. Він хотів, щоб його охоронці поїхали до будинків незговірливих шотландців, світили їм у вікна фарами і сигналили всю ніч. Однак вони відмовилися це робити, чим майбутній президент був дуже незадоволений.

Також він був незадоволений роботою підрядників, які проводили ремонт у його маєтку Маклауд-хаус, і намагався їм не заплатити. Крім цього, він не бажав платити 10 тисяч фунтів садівникам, які висадили дерева і чагарники вздовж кордонів його володінь, щоб Трамп не бачив "виродковий будинок сусіда".

[ + – ] Маєток Дональда Трампа в Шотландії

А ще його дуже дратував сильний шотландський вітер, який постійно псував його зачіску, не зважаючи на всі докладені зусилля. Тому, за словами Кевіна, волосся у Дональда Трампа, неодноразово ставало предметом обговорень, усе-таки справжнє. Він сам це бачив.

А у 2012 році Дональд Трамп запевняв, що республіканці "благали" його балотуватися в президенти США, однак він відмовився.

Однак, як показав час, пізніше він усе ж послухав їхні "благання".