Тренды весна-лето 2021. Самые модные юбки сезона

Пришло время пополнить гардероб новыми предметами одежды. Выбираем самые модные юбки на весну и лето 2021 года.

Настало время порассуждать о самых модных юбках наступившей весны 2021 года. Сразу можно отметить, что в коллекциях ведущих дизайнеров мы увидели как классические решения для юбок, так самые смелые варианты единиц одежды, такие как прозрачные юбки, экстрамини, романтичные модели с оборками и сексуальные юбки с разрезом до талии. Одним словом, каждая девушка сможет выбрать для себя оптимальное модное решение наступившей весной 2021.

Романтичные юбки

[ + – ] Шуршащая юбка создаст образ героини костюмированной ленты

Макси юбки с многочисленными объемными оборками – один из самых актуальных трендов весны 2021. Эти модели просто созданы, чтобы в них ходить на свидания, кружиться перед зеркалом или посещать вечеринки на террасе. В случае с романтичными юбками, лучше останавливать выбор на макси вариантах. Они словно переносят нас в эпоху длинных платьев и на экраны к героиням костюмированных фильмов.

Длинную объемную юбку следует сочетать с классической белой рубашкой или облегающим топом. Впрочем, такая яркая единица одежды сама сможет подсказать, с чем именно ее следует носить.

Полупрозрачные юбки

[ + – ] Прозрачную юбку следует сочетать с объемными жакетами с геометрическим силуэтом

В этом году в фокус трендсеттеров попали юбки из тонких полупрозрачных тканей. Мы видим варианты из сетки, шелка и гипюра. Эти юбки будут эффектно смотреться с оверсайз-жакетами, объемными свитерами и укороченными топами. Полупрозрачная юбка придаст утонченности и создаст образ нежной леди, которую нужно защитить. Словом, несмотря на видимую сексуальную агрессию полупрозрачной юбки, она скорее "созвучна" с трогательными романтичными образами.

Юбки экстрамини

[ + – ] Юбки экстрамини добавят образу трогательной утонченности

Маленькие юбочки – одно из главных и очень спорных модных решений сезона, которые активно тиражировались на модных подиумах мира. Конечно же, такие модели юбок очень притязательны: их следует носить только при наличии определенных физических данных, несмотря на активную популяризацию бодипозитива как мирового макро-тренда.

Следует отметить, что в этот раз, говоря о мини-юбках, мы подразумеваем действительно слишком короткие юбки, которые чаще напоминают широкий пояс на бедрах, нежели полноценную единицу одежды для модного образа. Дизайнеры рекомендуют сочетать юбки экстрамини с высокими летними сапогами, кедами и футболкой или дополнить ее свитшотом.

Джинсовые юбки

Джинсовые юбки – по сути, оптимальная альтернатива удобным брюкам из денима. В этом сезоне популярны джинсовые юбки любой длины: от экстрамини до макси (в пол). При этом оттенок денима особого значения не имеет, как, впрочем, и комбинация нескольких оттенков для одной единицы одежды.

[ + – ] Джинсовые юбки оказались на пике главных трендов сезона

В наступившем сезоне весна-лето 2021 многие кутюрье предлагают сочетать юбки из денима со свитерами и кардиганами грубой вязки, в то время как другие видят дополнение к такой юбке в виде классической рубашки. К слову, если у вас осталась джинсовая юбка со времен эпохи нулевых, можете смело ее доставать — сегодня любая джинсовая юбка будет выглядеть в высшей степени актуально!

Юбки из кожи и эко-кожи

[ + – ] Юбка из кожи отвечает погодным условиям начала весны

Кожаная юбка — один из оптимальных вариантов, на которые стоит обратить внимание в первые полтора месяца весны. Ведь они достаточно плотные, чтобы обеспечивать комфорт согласно погоде, эффектно подчеркивают силуэт, да и кожа всегда способна дополнить образ и разнообразить его стиль. Образ с "участием" кожаной юбки подходит как для делового, повседневного комплекта одежды, так и для вечеринки.

К слову, в этом сезоне будут актуальными целые аутфиты из кожи. Поэтому если у вас есть другие единицы одежды из кожи, которые вы решите достать из платяного шкафа, вам точно будет, с чем их сочетать.

Макси-юбки плиссе

[ + – ] Юбка плиссе создаст элегантный образ

Элегантное плиссе снова на пике популярности. Хотя трудно утверждать, что плиссированные юбки всерьез выходили из моды, начиная с 2011 года, но в этом сезоне они снова оказались в топе модных предпочтений. Правда, в этот раз юбки должны создавать шуршащий эффект, намекая на романтику и делая отсылки к началу прошлого века.

Макси-юбку плиссе можно сочетать со свитером грубой вязки, объемным жакетом с геометрическим силуэтом, водолазкой и легким топом. При этом образы с макси-юбкой лучше дополнять обувью на низком ходу — лоферами, мокасинами и балетками, чтобы "уравновесить" комплект одежды и не создавать перекосов в один из стилей в рамках единого комплекта одежды.