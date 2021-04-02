Тренди весна-літо 2021. Наймодніші спідниці сезону

Настав час поповнити гардероб новими предметами одягу. Обираємо наймодніші спідниці на весну та літо 2021 року.

Настав час поміркувати про наймодніші спідниці весни 2021 року. Одразу можна зазначити, що в колекціях провідних дизайнерів ми побачили як класичні рішення для спідниць, так і найсміливіші варіанти одиниць одягу, такі як прозорі спідниці, екстраміні, романтичні моделі з оборками та сексуальні спідниці з розрізом до талії. Одним словом, кожна дівчина зможе вибрати для себе оптимальне модне рішення навесні 2021.

Романтичні спідниці

[ + – ] Спідниця, що шарудить, створить образ героїні костюмованої стрічки

Максі спідниці з численними об'ємними воланами — один із найбільш актуальних трендів весни 2021. Ці моделі просто створені, щоб в них ходити на побачення, кружляти перед дзеркалом або відвідувати вечірки на терасі. У випадку з романтичними спідницями, краще зупиняти вибір на максі варіантах. Вони немов переносять нас в епоху довгих суконь і на екрани до героїнь костюмованих фільмів.

Довгу об'ємну спідницю слід поєднувати з класичною білою сорочкою або топом, що облягає. Утім, така яскрава одиниця одягу сама зможе підказати, з чим саме її слід носити.

Напівпрозорі спідниці

[ + – ] Прозору спідницю слід поєднувати з об'ємними жакетами з геометричним силуетом

Цьогоріч у фокус трендсетерів потрапили спідниці з тонких напівпрозорих тканин. Ми бачимо варіанти із сітки, шовку та гіпюру. Ці спідниці будуть ефектно виглядати з оверсайз-жакетами, об'ємними светрами й укороченими топами. Напівпрозора спідниця додасть витонченості й створить образ ніжної леді, яку потрібно захистити. Словом, незважаючи на видиму сексуальну агресію напівпрозорої спідниці, вона швидше "співзвучна" із зворушливими романтичними образами.

Спідниці екстраміні

[ + – ] Спідниці екстраміні додадуть образу зворушливої витонченості

Маленькі спіднички — одне з головних і дуже суперечливих модних рішень сезону, які активно тиражувалися на модних подіумах світу. Звичайно ж, такі моделі спідниць дуже вибагливі: їх слід носити тільки за наявності певних фізичних даних, незважаючи на активну популяризацію бодіпозитиву як світового макро-тренду.

Слід зазначити, що цього разу, кажучи про міні-спідниці, ми маємо на увазі дійсно дуже короткі спідниці, які частіше нагадують широкий пояс на стегнах, ніж повноцінну одиницю одягу для модного образу. Дизайнери рекомендують поєднувати спідниці екстраміні з високими літніми чобітьми, кедами і футболкою або доповнити її світшотом.

Джинсові спідниці

Джинсові спідниці — по суті, оптимальна альтернатива зручним штанам із деніму. У цьому сезоні популярні джинсові спідниці будь-якої довжини: від екстраміні до максі (в підлогу). При цьому відтінок деніму особливого значення не має, як, утім, і комбінація декількох відтінків для однієї одиниці одягу.

[ + – ] Джинсові спідниці опинилися на піку головних трендів сезону

У новому сезоні весна-літо 2021 багато кутюр'є пропонують поєднувати спідниці з деніму зі светрами і кардиганами грубої в'язки, у той час як інші бачать доповнення до такої спідниці у вигляді класичної сорочки. До речі, якщо у вас залишилася джинсова спідниця з часів епохи нульових, можете сміливо її діставати — сьогодні будь-яка джинсова спідниця виглядатиме надзвичайно актуально!

Спідниці зі шкіри й еко-шкіри

[ + – ] Спідниця зі шкіри відповідає погодним умовам початку весни

Шкіряна спідниця — один з оптимальних варіантів, на які варто звернути увагу в перші півтора місяці весни. Адже вони досить щільні, щоб забезпечувати комфорт згідно з погодою, ефектно підкреслюють силует, та й шкіра завжди здатна доповнити образ та урізноманітнити його стиль. Образ за "участю" шкіряної спідниці підходить як для ділового, повсякденного комплекту одягу, так і для вечірки.

До речі, у цьому сезоні будуть актуальними цілі аутфіти зі шкіри. Тому якщо у вас є інші одиниці одягу зі шкіри, які ви вирішите дістати з шафи, вам точно буде, з чим їх поєднувати.

Максі-спідниці плісе

[ + – ] Спідниця плісе створить елегантний образ

Елегантне плісе знову на піку популярності. Хоча важко стверджувати, що плісировані спідниці всерйоз виходили з моди, починаючи з 2011 року, але в цьому сезоні вони знову опинилися в топі модних переваг. Щоправда, цього разу спідниці повинні створювати ефект шурхотіння, натякаючи на романтику й створюючи відсилку до початку минулого століття.

Максі-спідницю плісе можна поєднувати зі светром грубої в'язки, об'ємним жакетом із геометричним силуетом, водолазкою і легким топом. При цьому образи з максі-спідницею краще доповнювати взуттям на низькому ходу — лоферами, мокасинами і балетками, щоб "зрівноважити" комплект одягу й не створювати перекосів в один зі стилів у рамках єдиного комплекту одягу.