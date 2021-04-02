MONATIK впервые показал лица своих сыновей (фото)

Артист обычно старается не афишировать личную жизнь, тщательно оберегая дорогих людей от пристального внимания прессы.

Украинский певец, танцор, хореограф, автор песен и композитор MONATIK (Дмитрий Монатик), который 1 апреля отметил свое 35-летие, впервые показал лица сыновей – Даниила и Платона. Вместе с детьми и женой Ириной он появился на обложке апрельского номера журнала L’Officiel Украина.

[ + – ] Дмитрий и Ирина Монатики с сыновьями Даниилом и Платоном Фото: L’Officiel Украина

Дмитрий очень тщательно скрывает от публики личную жизнь и раньше всегда прятал лица своих сыновей. Даже на его странице в соцсети Instagram мальчики сняты так, чтобы любопытные не могли их рассмотреть. Аналогично – и в аккаунте Ирины.

12 января он одновременно с женой поделились в соцсети трогательными снимками младшего сына Платона, поздравив его с четырехлетием.

А 7 октября прошлого года Ирина опубликовала снимок, на котором держит на руках новорожденного первенца, а рядом с ней муж со слезами счастья. Пост был посвящен первому юбилею мальчика, которому исполнилось пять лет.

[ + – ] Дмитрий и Ирина с первенцем Даниилом

Отечественные СМИ неоднократно отмечали то, насколько трепетно Монатик относиться к своей семье. В постах, посвященных жене и сыновьям, он не скрывает любви к ним, и каждая его запись преисполнена нежности и гордости за своих близких.

Мало кто знает, но, помимо успешной творческой карьеры, артист имеет интересное хобби. Он увлекается рисованием. Еще в школе будущая знаменитость рисовал друзьям открытки и перерисовывал любимых персонажей, а когда стал взрослым, то сам создал обложку для своего первого альбома.

Напомним, Дмитрий в интервью Фокусу рассказал о своем творчестве и о том, как «в карантинной ночной тиши, когда семья спит, он пишет мюзикл за роялем».

В 2019 году на концерте Монатика на НСК "Олимпийский" заметили президента Украины Владимира Зеленского.